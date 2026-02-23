Dick Advocaat steigt vier Monate vor der WM bei Curaçao aus Keystone

Vier Monate vor der ersten WM-Teilnahme muss der Karibik-Staat Curaçao den Trainer wechseln. Dick Advocaat erklärt aus persönlichen Gründen den Rücktritt.

Keystone-SDA SDA

Acvocaat (78), der Curaçao völlig überraschend an die WM geführt hat, zieht sich wegen der Krankheit seiner Tochter zurück. Advocaat wird ab sofort ersetzt durch seinen niederländischen Landsmann Fred Rutten (63), einst Trainer auf Schalke.

Curaçao tritt im März unter den neuen Nationalcoach an einem Turnier in Australien gegen Australien und China an. An der WM trifft Curaçao in den USA in der Gruppe F auf Deutschland, Elfenbeinküste und Ecuador.