  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Italien Akanji verliert bei seinem Debüt für Inter Mailand

SDA

13.9.2025 - 21:18

Manuel Akanji erlebte eine Las-Minute-Niederlage in Turin
Manuel Akanji erlebte eine Las-Minute-Niederlage in Turin
Keystone

Manuel Akanji startet mit einer Niederlage bei Inter Mailand. Der Schweizer Innenverteidiger verliert seinen ersten Match in der Serie A auswärts gegen Juventus Turin mit 3:4.

Keystone-SDA

13.09.2025, 21:18

13.09.2025, 21:23

Akanji stand genauso wie Goalie Yann Sommer im Derby d'Italia über die gesamte Spielzeit im Einsatz. Auszeichnen konnten sich beide wenig, im Fokus standen sowohl bei Inter als auch bei Juventus die Offensivspieler.

Für Inter konnte Hakan Calhanoglu zweimal ausgleichen (zum 1:1 und 2:2). Zu Beginn der Startviertelstunde ging dann der Champions-League-Finalist durch Marcus Thuram ein erstes Mal in Führung. Diese hielt aber keine zehn Minuten. Dann glich Marcus' Bruder Khéphren Thuram unter den Augen ihres Vaters Marcus Thuram aus. Für den brillanten Schlusspunkt sorgte der 19-jährige Montenegriner Vasilije Adzic mit einem Schuss auf gut 25 Metern, den Sommer nicht mehr entscheidend abwehren konnte.

Meistgelesen

Ukraine greift eine der grössten russischen Ölraffinerien mit Drohne an +++ Polen schickt Kampfjets in die Luft
Ajeti glänzt mit Traumtor, Shaqiri mit Doppelpack – Montolio schockt mit Faustschlag
96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Videos aus dem Ressort

David von Ballmoos: «Mit guten Ansätzen können wir uns nichts kaufen»﻿

David von Ballmoos: «Mit guten Ansätzen können wir uns nichts kaufen»﻿

13.09.2025

FCSG-Captain Görtler: «Meine Frau hat mehr Schwankungen als wir»

FCSG-Captain Görtler: «Meine Frau hat mehr Schwankungen als wir»

Der FC St.Gallen feiert in der 6. Runde den 5. Sieg und erobert die Tabellenspitze. Lukas Görtler scherzt, dass seine Frau, die im neunten Monat schwanger ist, mehr Schwankungen habe als der FCSG.

13.09.2025

St.Gallen – Lugano 1:0

St.Gallen – Lugano 1:0

Super League | 6. Runde | Saison 25/26

13.09.2025

David von Ballmoos: «Mit guten Ansätzen können wir uns nichts kaufen»﻿

David von Ballmoos: «Mit guten Ansätzen können wir uns nichts kaufen»﻿

FCSG-Captain Görtler: «Meine Frau hat mehr Schwankungen als wir»

FCSG-Captain Görtler: «Meine Frau hat mehr Schwankungen als wir»

St.Gallen – Lugano 1:0

St.Gallen – Lugano 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

FCSG – Lugano 1:0. Boukhalfas Kunstschuss reicht zum St. Galler Sieg

FCSG – Lugano 1:0Boukhalfas Kunstschuss reicht zum St. Galler Sieg

FCZ – Servette 2:1. Trotz zwei Platzverweisen drei Punkte für den FCZ

FCZ – Servette 2:1Trotz zwei Platzverweisen drei Punkte für den FCZ

Ermittlungen laufen. Razzia beim FC Ingolstadt wegen unklaren Zahlungen – war GC-Boss Gärtner involviert?

Ermittlungen laufenRazzia beim FC Ingolstadt wegen unklaren Zahlungen – war GC-Boss Gärtner involviert?