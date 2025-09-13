Manuel Akanji erlebte eine Las-Minute-Niederlage in Turin Keystone

Manuel Akanji startet mit einer Niederlage bei Inter Mailand. Der Schweizer Innenverteidiger verliert seinen ersten Match in der Serie A auswärts gegen Juventus Turin mit 3:4.

Keystone-SDA SDA

Akanji stand genauso wie Goalie Yann Sommer im Derby d'Italia über die gesamte Spielzeit im Einsatz. Auszeichnen konnten sich beide wenig, im Fokus standen sowohl bei Inter als auch bei Juventus die Offensivspieler.

Für Inter konnte Hakan Calhanoglu zweimal ausgleichen (zum 1:1 und 2:2). Zu Beginn der Startviertelstunde ging dann der Champions-League-Finalist durch Marcus Thuram ein erstes Mal in Führung. Diese hielt aber keine zehn Minuten. Dann glich Marcus' Bruder Khéphren Thuram unter den Augen ihres Vaters Marcus Thuram aus. Für den brillanten Schlusspunkt sorgte der 19-jährige Montenegriner Vasilije Adzic mit einem Schuss auf gut 25 Metern, den Sommer nicht mehr entscheidend abwehren konnte.