Aryna Sabalenka gewann ihren Achtelfinal in zwei Sätzen Keystone

Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka stossen ohne grosse Mühe in den Viertelfinal des Australian Open vor. Das sind die Fakten des achten Turniertages.

Keystone-SDA SDA

Alcaraz weiter ohne Satzverlust

Carlos Alcaraz ist im Achtelfinal des Australian Open souverän geblieben. Die Weltnummer 1 setzte sich gegen den US-Amerikaner Tommy Paul mit 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. Damit ist der 22-Jährige in Melbourne weiter ohne Satzverlust. Alcaraz, der das Australian Open als einziges Grand-Slam-Turnier noch nicht gewonnen hat, setzte sich in 2:44 Stunden durch.

Sabalenka bleibt souverän

Aryna Sabalenka, setzte sich in ihrem Achtelfinal gegen die Kanadierin Victoria Mboko durch. Die Erste der Weltrangliste gewann 6:1, 7:6 (7:1) und steht damit als Viertelfinalistin fest.

Gegen die 19-Jährige Mboko hatte Sabalenka erst gegen Ende des ersten Satzes leicht Mühe – die Belarussin musste ins Tiebreak und konnte erst ihren fünften Matchball verwerten. Im Viertelfinal trifft Sabalenka nun auf die US-Amerikanerin Iva Jovic. Die 18-Jährige hat in ihrem Achtelfinal mit 6:0, 6:1 gegen die Kasachin Julia Putinzewa gewonnen.