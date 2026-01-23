Carlos Alcaraz steht am Australian Open 2026 ohne Satzverlust in den Achtelfinals Keystone

Carlos Alcaraz erreicht am Australian Open ohne gross getestet zu werden die Achtelfinals. Das sind die Fakten des sechsten Turniertages.

Alcaraz wackelt nur kurz

Carlos Alcaraz ist souverän in die Achtelfinals eingezogen. Der Weltranglistenerste, der in Melbourne den Karriere-Grand-Slam komplettieren könnte, gewann seine Drittrundenpartie gegen den Franzosen Corentin Moutet (ATP 37) 6:2, 6:4, 6:1. Damit blieb der Spanier auch bei seinem dritten Auftritt in der Rod Laver Arena ohne Satzverlust. In seinem 100. Match auf Grand-Slam-Ebene geriet der sechsfache Major-Sieger einzig im zweiten Durchgang kurz aus dem Tritt, als er nach einer komfortablen 3:0-Führung aus dem Nichts vier Games in Folge verlor. Alcaraz' nächster Gegner heisst Tommy Paul. Die Weltnummer 20 aus den USA profitierte beim Stand von 6:1, 6:1 von einer verletzungsbedingten Aufgabe des Spaniers Alejandro Davidovich Fokina.

Medvedev mit eindrücklichem Comeback

Wesentlich mehr hatte am Freitag Daniil Medvedev zu kämpfen. Die frühere Weltnummer 1 rang den Ungarn Fabian Marozsan mit 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0 und 6:3 nieder. Der Russe hat damit als erster Spieler am diesjährigen Australian Open einen 0:2-Satzrückstand gedreht. Im Achtelfinal bekommt es der Sieger des US Open 2021, der in Melbourne schon dreimal im Final stand, mit Learner Tien (ATP 29) zu tun. Vor einem Jahr musste sich Medvedev dem 20-jährigen Amerikaner in der 2. Runde in fünf Sätzen geschlagen geben.

Sabalenka mit Mühe

Im Turnier der Frauen hat Topfavoritin Aryna Sabalenka mit viel Mühe die 3. Runde überstanden. Die Weltranglistenerste aus Belarus hatte gegen die gebürtige Russin Anastasia Potapova, die seit Anfang dieses Jahres für Österreich spielt, lange zu kämpfen, ehe nach über zwei Stunden der 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)-Erfolg feststand. Damit hält die Australian-Open-Siegerin von 2023 und 2024 auf Grand-Slam-Ebene nun bei 19 gewonnenen Tiebreak in Folge. Im Achtelfinal trifft Sabalenka auf Victoria Mboko. Die 19-jährige Kanadierin bezwang die Dänin Clara Tauson in drei Sätzen.