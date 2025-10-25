  1. Privatkunden
FCSG – GC 5:0 Alessandro Vogt meldet sich zurück

SDA

25.10.2025 - 20:24

Alessandro Vogt war von den Grasshoppers nicht zu stoppen
Alessandro Vogt war von den Grasshoppers nicht zu stoppen
Keystone

Der FC St. Gallen kommt dank Alessandro Vogt gegen die Grasshoppers zu einem ungefährdeten Heimsieg. Der U21-Nationalspieler schiesst beim 5:0 die ersten zwei Tore.

Keystone-SDA

25.10.2025, 20:24

25.10.2025, 20:39

Seit Ende August wartete Alessandro Vogt auf die nächsten Treffer in der Super League. Dass der 20-Jährige heiss darauf war, diese Durststrecke zu beenden, zeigte sich früh im Spiel. Für seinen ersten, etwas zu forsch geführten Zweikampf sah er in der ersten Minute die Gelbe Karte. Was folgte, war eine Erinnerung daran, was für ein aussergewöhnlicher Goalgetter die St. Galler Entdeckung ist.

Seine beiden Treffer waren Extraklasse. In der 10. Minute dribbelte er vor dem 1:0 den GC-Verteidiger Dorian Paloschi sehenswert aus, und fünf Minuten später veredelte er den nächsten idealen Pass von Captain Lukas Görtler mit einem perfekten kleinen Heber. Das Heimspiel war damit perfekt aufgegleist. Das 3:0 von Jozo Stanic fiel noch vor Ablauf der ersten halben Stunde. Die Frage nach dem Sieger war früh beantwortet.

Erst kurz vor der Pause hatten die Grasshoppers mit einem Lattenschuss von Oscar Clemente ihre erste nennenswerte Torchance. Die Hoffnung auf einen neuen Elan nach der Pause ging rasch verloren, weil der 18-jährige Italiener Matteo Mantini in den ersten zehn Minuten nach der Pause zweimal Gelb sah. Shkelqim Vladi und Carlo Boukhalfa erhöhten noch auf 5:0.

Weiter geht es für GC, das in dieser Saison auswärts erst zwei Punkte geholt hat, am Donnerstag gegen die Young Boys – immerhin daheim, wo es den Zürchern etwas besser läuft. St. Gallen spielt bereits am Dienstag beim FC Sion.

Telegramm:

St.Gallen – Grasshoppers 5:0 (3:0)

19'010 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 10. Vogt (Görtler) 1:0. 15. Vogt (Görtler) 2:0. 29. Stanic 3:0. 72. Vladi (Boukhalfa) 4:0. 92. Boukhalfa (Efekele) 5:0.

St.Gallen: Zigi; May, Gaal, Stanic; Neziri; Witzig (73. Vandermersch), Görtler (60. Quintillà), Boukhalfa, Okoroji (78. Ouattara); Balde (60. Efekele), Vogt (60. Vladi).

Grasshoppers: Hammel; Arigoni, Abels, Paloschi; Marques (76. Giandomenico), Zvonarek (65. Hassane), Mantini, Stroscio; Clemente (76. Diarrassouba), Muci (80. Verón Lupi), Jensen.

Bemerkungen: 54. Gelb-Rote Karte gegen Mantini. Verwarnungen: 1. Vogt, 12. Stanic, 35. Stroscio, 42. Zvonarek, 49. Mantini.

Luzern verkürzt – jetzt beginnt das Zittern für Rahmen
Für Moskaus Sondergesandten ist eine diplomatische Lösung nahe
Odermatts Ärger über betrunkene ‹Jogglä› und die Furcht vor künstlicher Intelligenz

«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen»

«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen»

25.10.2025

25.10.2025

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Challenge League | 11. Runde | Saison 25/26

25.10.2025

Kronig: «Thun war nicht besser als wir»

Kronig: «Thun war nicht besser als wir»

25.10.2025

25.10.2025

«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen»

«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen»

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Kronig: «Thun war nicht besser als wir»

Kronig: «Thun war nicht besser als wir»

UEFA plant Reform. Gibt's bald auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase?

UEFA plant ReformGibt's bald auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase?

Verbleib in der MLS. Lionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Verbleib in der MLSLionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Juniorenturnier. Blue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück

JuniorenturnierBlue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück