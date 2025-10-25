Alessandro Vogt war von den Grasshoppers nicht zu stoppen Keystone

Der FC St. Gallen kommt dank Alessandro Vogt gegen die Grasshoppers zu einem ungefährdeten Heimsieg. Der U21-Nationalspieler schiesst beim 5:0 die ersten zwei Tore.

Keystone-SDA SDA

Seit Ende August wartete Alessandro Vogt auf die nächsten Treffer in der Super League. Dass der 20-Jährige heiss darauf war, diese Durststrecke zu beenden, zeigte sich früh im Spiel. Für seinen ersten, etwas zu forsch geführten Zweikampf sah er in der ersten Minute die Gelbe Karte. Was folgte, war eine Erinnerung daran, was für ein aussergewöhnlicher Goalgetter die St. Galler Entdeckung ist.

Seine beiden Treffer waren Extraklasse. In der 10. Minute dribbelte er vor dem 1:0 den GC-Verteidiger Dorian Paloschi sehenswert aus, und fünf Minuten später veredelte er den nächsten idealen Pass von Captain Lukas Görtler mit einem perfekten kleinen Heber. Das Heimspiel war damit perfekt aufgegleist. Das 3:0 von Jozo Stanic fiel noch vor Ablauf der ersten halben Stunde. Die Frage nach dem Sieger war früh beantwortet.

Erst kurz vor der Pause hatten die Grasshoppers mit einem Lattenschuss von Oscar Clemente ihre erste nennenswerte Torchance. Die Hoffnung auf einen neuen Elan nach der Pause ging rasch verloren, weil der 18-jährige Italiener Matteo Mantini in den ersten zehn Minuten nach der Pause zweimal Gelb sah. Shkelqim Vladi und Carlo Boukhalfa erhöhten noch auf 5:0.

Weiter geht es für GC, das in dieser Saison auswärts erst zwei Punkte geholt hat, am Donnerstag gegen die Young Boys – immerhin daheim, wo es den Zürchern etwas besser läuft. St. Gallen spielt bereits am Dienstag beim FC Sion.

Telegramm:

St.Gallen – Grasshoppers 5:0 (3:0)

19'010 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 10. Vogt (Görtler) 1:0. 15. Vogt (Görtler) 2:0. 29. Stanic 3:0. 72. Vladi (Boukhalfa) 4:0. 92. Boukhalfa (Efekele) 5:0.

St.Gallen: Zigi; May, Gaal, Stanic; Neziri; Witzig (73. Vandermersch), Görtler (60. Quintillà), Boukhalfa, Okoroji (78. Ouattara); Balde (60. Efekele), Vogt (60. Vladi).

Grasshoppers: Hammel; Arigoni, Abels, Paloschi; Marques (76. Giandomenico), Zvonarek (65. Hassane), Mantini, Stroscio; Clemente (76. Diarrassouba), Muci (80. Verón Lupi), Jensen.

Bemerkungen: 54. Gelb-Rote Karte gegen Mantini. Verwarnungen: 1. Vogt, 12. Stanic, 35. Stroscio, 42. Zvonarek, 49. Mantini.