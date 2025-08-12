  1. Privatkunden
Italien Alisha Lehmann wechselt von Juventus zu Como

SDA

12.8.2025 - 11:05

Alisha Lehmann tritt neu für Como Women an
Keystone

Die Schweizer Nationalspielerinnen Alisha Lehmann wechselt nach einem Jahr bei Juventus Turin zum Ligakonkurrenten Como.

Keystone-SDA

12.08.2025, 11:05

12.08.2025, 11:57

Die 26-Jährige unterschrieb mit ihrem neuen Klub einen Vertrag bis Sommer 2028, teilte Como mit.

Lehmann, die über 16 Millionen Follower auf Instagram hat, erklärte, sie sei sofort begeistert gewesen vom Projekt des Klubs. «Como Women will nicht nur gewinnen, sondern auch das Spiel verändern, auf und neben dem Platz», wird die 62-fache Internationale in der Mitteilung von Como zitiert. «Ich habe gefühlt, dass dies der richtige Platz ist, um zum Ausdruck zu bringen, wer ich bin – sowohl als Sportlerin als auch als Person.»

Como Women ist ein eigenständiger Klub, der im Besitz der Investorengruppe Mercury 13 ist, die sich vorgenommen hat, 100 Millionen Euro in den Frauenfussball in Europa und Lateinamerika zu investieren. Seit März 2024 ist Como Women der erste Verein im Portfolio der von der argentinisch-amerikanischen Unternehmerin Victoire Cogevina Reynal gegründeten Investorengruppe.

Mit der Verpflichtung von Lehmann vom Double-Gewinner Juventus Turin ist Como ein Transfercoup gelungen. Die Offensivspielerin, die auch schon für West Ham, Everton und Aston Villa gespielt hat, ist dank ihrer Popularität in den sozialen Medien auch eine ideale Werbeträgerin für das noch junge Projekt. Letzte Saison belegte Como in der Serie A den 6. Platz.

