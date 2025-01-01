  1. Privatkunden
Profilbild Andreas Fischer

Andreas Fischer

Redaktor News & Entertainment

Themen-Schwerpunkte: Internationale Politik, Innenpolitik, Umweltpolitk, News

mail LinkedIn

Andreas Fischer ist seit November 2015 bei blue News. Zuvor war er Lokaljournalist und Sportredaktor, baute ein Studentenportal auf, ging seiner Leidenschaft für Film als Kinoredaktor und Ressortleiter Home Entertainment nach. Er hat mit 18 sein erstes Manuskript mit zwei Fingern auf einer Reiseschreibmaschine getippt und die Fotos für die Zeitung des nächsten Tages in der Dunkelkammer entwickelt. Mittlerweile kann er aber auch Videos mit dem iPhone schneiden. Weil Neugier keine Ressortgrenzen kennt, beschäftigt er sich mit allen Themen gerne. Ausser mit Royals. In seiner Freizeit bringt er Kindern Feldhockey bei und sich selbst Tennis.

Artikel von Andreas Fischer

Politische Erfolge ja, aber …. Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor
Politische Erfolge ja, aber …

Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor

Donald Trump inszeniert sich als gern als erfolgreicher Deal-Maker: Bisher ist er mit seiner rücksichtslosen und erratischen Politik auch gut durchgekommen. Doch jetzt scheinen sich die Zeiten zu ändern.
Kalte Füsse bekommen?. Warum Trump die Schweiz nicht mag, seine Ex und Kinder aber schon
Kalte Füsse bekommen?

Warum Trump die Schweiz nicht mag, seine Ex und Kinder aber schon

Eine seiner Ex-Frauen und seine Kinder waren gerne hier: Sie liebten das Skifahren und waren verrückt nach Sackmessern. Trotzdem kann Donald Trump mit der Schweiz offenbar nicht viel anfangen.
«Blamage» – «Einfach nicht so gross». So lacht und staunt das Ausland über den Schweizer Zoll-Hammer
«Blamage» – «Einfach nicht so gross»

So lacht und staunt das Ausland über den Schweizer Zoll-Hammer

In den internationalen Medien sorgen Donald Trumps 39-prozentige Strafzölle auf Schweizer Produkte für Unverständnis. Deutschland wundert sich über Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.
Ämter verweigern Mithilfe. Warum sich Bülach seit 20 Jahren um 4 Millionen Franken streitet
Ämter verweigern Mithilfe

Warum sich Bülach seit 20 Jahren um 4 Millionen Franken streitet

Weil Grundbuchämter Anfragen nicht bearbeiten wollten, zieht sich in Bülach ZH ein Rechtsstreit seit fast zwei Jahrzehnten hin. Es geht um die Umzonung von zwei Grundstücken und eine Millionenentschädigung.
Überraschender Obduktionsbericht. Daran starb Wrestling-Legende Hulk Hogan
Überraschender Obduktionsbericht

Daran starb Wrestling-Legende Hulk Hogan

Wrestlinglegende Hulk Hogan starb in der vergangenen Woche. Nun ist die Todesursache bekannt.
Fahrgeschäft bricht auseinander. Video zeigt Horrorunfall im Freizeitpark
Fahrgeschäft bricht auseinander

Video zeigt Horrorunfall im Freizeitpark

Riesiger Schock und mehr als 20 Verletzte: In einem Freizeitpark in Saudi-Arabien ist ein vollbesetztes Fahrgeschäft in zwei Teile zerbrochen. Gäste haben den Unfall in einem Video festgehalten.
Verunglückter Biathlon-Star. Tragischer Zufall: Laura Dahlmeiers Ex-Freund starb bei Bergunfall
Verunglückter Biathlon-Star

Tragischer Zufall: Laura Dahlmeiers Ex-Freund starb bei Bergunfall

Rettungskräfte haben die Suche vorerst eingestellt: Die deutsche Ex-Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan am Montag schwer verunglückt. Ihr Ex-Freund starb vor drei Jahren am Berg.
Gefährliches Spiel. Bub (2) wird von Giftschlange angegriffen – und beisst Kobra tot
Gefährliches Spiel

Bub (2) wird von Giftschlange angegriffen – und beisst Kobra tot

Die Schlange war auf der Stelle tot: Eine hochgiftige Kobra wickelte sich beim Spielen um die Hände eines Zweijährigen. Der Bub biss kurzerhand und ziemlich fest zu.
Der Präsident und der Sexualstraftäter. Trump kämpft verzweifelt gegen einen alten Dämonen — und wird ihn nicht los
Der Präsident und der Sexualstraftäter

Trump kämpft verzweifelt gegen einen alten Dämonen — und wird ihn nicht los

Donald Trump geht nach einem brisamten Bericht im Fall Jeffrey Epstein in die Offensive. Doch der Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter ist für den US-Präsidenten noch nicht ausgestanden. Was ist da wirklich los?
