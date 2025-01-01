Andreas Lunghi

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English
Profilbild Andreas Lunghi

Andreas Lunghi

Redaktor Sport

Themen-Schwerpunkte: Fussball, Motorsport, Ski Alpin, Eishockey

mail

Andreas Lunghi ist seit August 2023 bei blue News. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Sportredaktor arbeitet er auch im Videoschnitt für blue Sport. Nach seinem Studium in Angewandte Linguistik an der ZHAW hat er sich entschieden, seine beiden Leidenschaft Schreiben und Sport zu verbinden. Über seine Arbeit als Live-Tickerer bei «sport.ch» hat er den Weg zu blue News gefunden. Seit er da ist, versucht er seine Kollegen der Sportredaktion zu überzeugen, dass Motorsport und Eishockey die besten Sportarten sind – bis jetzt erfolglos.

Artikel von Andreas Lunghi

Magnin will in die Champions League. «Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»
Magnin will in die Champions League

«Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»

Ludovic Magnin könnte mit dem FC Basel zum ersten Mal in seiner Trainer-Karriere in der Champions League spielen. Er spricht vor den Playoffs-Duellen mit dem FC Kopenhagen bei blue Sport.
«Wir mussten etwas verändern». So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
«Wir mussten etwas verändern»

So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet

In einem neuen Interview spricht Ski-Legende Bernhard Russi über die Beziehung zu seiner Frau Mari, seine Leidenschaft für die Berge und einen Herzenswunsch.
Enttäuschung in Lugano. Magnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat»
Enttäuschung in Lugano

Magnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat»

Der FC Basel taucht am Sonntagnachmittag in Lugano mit einer 1:3-Niederlage. Trainer Ludovic Magnin findet im Interview bei blue Sport nach der Partie klare Worte zur Leistung seiner Mannschaft.
Aufsteiger Thun im Höhenflug. Lustrinelli: «Wenn wir solche Rekorde haben können, sind wir sehr stolz»
Aufsteiger Thun im Höhenflug

Lustrinelli: «Wenn wir solche Rekorde haben können, sind wir sehr stolz»

Drei Spiele, drei Siege – das hat vor dem FC Thun in der Super League noch kein Aufsteiger geschafft. Ein Rekord, der Trainer Mauro Lustrinelli und seine Mannschaft stolz macht.
FCSG-Youngster sorgt für Aufsehen. Alex Frei über Vogt: «Macht Freude, wieder einen Schweizer Stürmer zu haben»
FCSG-Youngster sorgt für Aufsehen

Alex Frei über Vogt: «Macht Freude, wieder einen Schweizer Stürmer zu haben»

Alessandro Vogt markiert gegen Winterthur in seinem dritten Super-League-Einsatz die Saisontoren zwei und drei. Mit diesen schiesst er sich nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch diejenigen der blue Sport Experten.
Sauber-Rookie überzeugt. Alonso über Bortoleto: «Wäre er Engländer, stünde er auf jeder Titelseite»
Sauber-Rookie überzeugt

Alonso über Bortoleto: «Wäre er Engländer, stünde er auf jeder Titelseite»

Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto ist in der Formel 1 angekommen. Seine Formkurve zeigt in den letzten Rennen steil nach oben. Für seinen Manager Fernando Alonso erhält der Rookie zu wenig Anerkennung.
Perfekter Saisonstart für den Aufsteiger. Bertone: «Wir haben einen Plan verfolgt – jetzt ernten wir die Früchte»
Perfekter Saisonstart für den Aufsteiger

Bertone: «Wir haben einen Plan verfolgt – jetzt ernten wir die Früchte»

Zwei Spiele, zwei Siege – der FC Thun meldet sich nach fünf Jahren eindrücklich in der Super League zurück. Für Leonardo Bertone und Präsident Andres Gerber kommt der Erfolg nicht überraschend.
Romantischer geht es nicht. Rad-Profi macht Freundin auf den Champs-Élysées einen Heiratsantrag
Romantischer geht es nicht

Rad-Profi macht Freundin auf den Champs-Élysées einen Heiratsantrag

Der US-amerikanische Rad-Profi Quinn Simmons hat im Ziel der diesjährigen Tour de France in Paris eine ganz besondere Überraschung für seine Freundin vorbereitet.
Privatduell in der 1. Halbzeit. So mirakulös rettet Hitz zweimal gegen Geubbels
Privatduell in der 1. Halbzeit

So mirakulös rettet Hitz zweimal gegen Geubbels

Im strömenden Regen empfängt der FC St.Gallen am ersten Spieltag der Super League den FC Basel. In der 1. Halbzeit liefern sich Marwin Hitz und Willem Geubbels ein Privatduell – mit dem besseren Ende für den Basler Torhüter.
Fussball
Eishockey
Sport
Zurück zur Redaktion