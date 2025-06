Spielte mit YB bereits in der Super League: Anthony Racioppi Keystone

Anthony Racioppi kehrt in die Heimat zurück. Der FC Sion sichert sich mit einem bis im Sommer 2029 laufenden Vertrag die Dienste des 26-jährigen Schweizer Goalies.

Keystone-SDA SDA

Racioppi war vor einem Jahr von den Young Boys nach England zu Hull City gewechselt, konnte sich in der zweitklassigen Championship jedoch nicht durchsetzen. In der Winterpause wurde der Genfer an den 1. FC Köln ausgeliehen, kam jedoch beim Aufstieg in die 1. Bundesliga auch nicht über die Rolle des Ersatztorhüters hinaus.

Bei Hull City besass Racioppi noch einen für die nächsten zwei Jahre gültigen Vertrag. Die Höhe der Ablösesumme, die der FC Sion für den früheren Schweizer Junioren-Nationalgoalie nach England überweisen muss, ist nicht bekannt.