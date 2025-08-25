Anton Kade will künftig in der Bundesliga jubeln Keystone

Nach insgesamt 107 Spielen für den FC Basel wechselt Anton Kade zurück nach Deutschland. Der Flügelspieler unterschreibt beim Bundesligisten Augsburg, wie der Schweizer Meister mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Der 21-jährige Offensivspieler aus Deutschland stiess im Sommer 2022 vom Hertha BSC zum FCB. Bei Basel besass er noch einen Vertrag bis in den Sommer 2026.

Zur Kompensation verpflichtete der Schweizer Meister den schwedischen U21-Nationalspieler Jeremy Agbonifo leihweise bis in den Sommer 2026. Der FC Basel hat zudem mit dem Ligue-1-Klub Lens eine Kaufoption vereinbart. Der 19-jährige Flügelstürmer stammt aus der Nachwuchsabteilung des BK Häcken aus seiner Geburtsstadt Göteborg und verbrachte den letzten Teil seiner Jugend-Ausbildung beim FC Porto.