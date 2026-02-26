  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aktionärsstreit Anwalt von Alpstaeg wirft FC Luzern unrechtmässiges Vorgehen vor

SDA

26.2.2026 - 10:01

Sacha Wigdorovits, Sprecher von FCL-Investor Bernhard Alpstaeg, betritt das Bezirksgericht Luzern. Alpstaeg selbst nahm an der Verhandlung nicht teil.
Sacha Wigdorovits, Sprecher von FCL-Investor Bernhard Alpstaeg, betritt das Bezirksgericht Luzern. Alpstaeg selbst nahm an der Verhandlung nicht teil.
Keystone

Der Verwaltungsrat des FC Luzern habe 2022 Bernhard Alpstaeg zu Unrecht die Aktienmehrheit am Fussballclub aberkannt. Dies hat der Anwalt von Alpstaeg vor dem Bezirksgericht Luzern erklärt.

Keystone-SDA

26.02.2026, 10:01

26.02.2026, 11:02

Der Verwaltungsrat habe mit dem Schritt nur seine eigene Abwahl verhindern wollen, sagte der Rechtsvertreter. Er habe damit das Aktienrecht auf den Kopf gestellt, denn der Verwaltungsrat könne sich seine Aktionäre nicht aussuchen.

Der Verteidiger forderte an dem Zivilprozess, dass Alpstaeg als Eigentümer von 52 Prozent der Aktien anerkannt werde. Der Verwaltungsrat habe die Aberkennung der Aktienmehrheit nur mit angeblichen Vorkommnissen begründet.

Der heute 80-jährige Alpstaeg war vor knapp 20 Jahren als Investor beim FC Luzern eingestiegen. Ab 2015 hielt er eine Aktienmehrheit. Der Mehrheitsaktionär und der Verwaltungsrat zerstritten sich aber. 2022 aberkannte der Verwaltungsrat Alpstaeg die Hälfte der Aktien.

Meistgelesen

Jetzt fordern Alleinstehende einen Wechsel des Steuer-Systems
Polizei warnt vor weiteren Explosionen in Illnau ZH
Odermatt darf sich auf Kugeljagd keine Ausrutscher leisten – Vonn droht Abfahrts-Kugel zu verlieren

Videos aus dem Ressort

Juventus – Galatasaray 3:2 n.V.

Juventus – Galatasaray 3:2 n.V.

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

25.02.2026

Real Madrid – Benfica 2:1

Real Madrid – Benfica 2:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

Juventus – Galatasaray 3:2 n.V.

Juventus – Galatasaray 3:2 n.V.

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

Real Madrid – Benfica 2:1

Real Madrid – Benfica 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM 2026. Ausnahmeregelung für schottische Fussballfans

WM 2026Ausnahmeregelung für schottische Fussballfans

Auch Trump hart kritisiert. «Es ist eine Diktatur!» Ehemaliger FIFA-Boss Blatter teilt gegen Infantino aus

Auch Trump hart kritisiert«Es ist eine Diktatur!» Ehemaliger FIFA-Boss Blatter teilt gegen Infantino aus

«Das war wichtiger als der Sieg». Möwe wird von Ball getroffen – und von Spieler wiederbelebt

«Das war wichtiger als der Sieg»Möwe wird von Ball getroffen – und von Spieler wiederbelebt