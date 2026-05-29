Die Fans dürfen sich auf Lionel Messi freuen Keystone

Der aktuell leicht angeschlagene Lionel Messi führt wie erwartet den Titelverteidiger Argentinien als Captain bei der WM in Nordamerika an.

Keystone-SDA SDA

Der bald 39-Jährige hatte seine sechste WM-Teilnahme lange offen gelassen. Wenige Tage nach der verletzungsbedingten Auswechslung im letzten Spiel von Inter Miami vor der WM gab Nationaltrainer Lionel Scaloni nun das Kader Argentiniens bekannt – mit Messi.

Vom Weltmeister-Team 2022 ist neben Messi unter anderem der Torhüter Emiliano Martinez dabei, der sich im Europa-League-Final von Aston Villa gegen den SC Freiburg beim Aufwärmen einen Finger gebrochen hatte. Medien in Argentinien gehen davon aus, dass er bei den Testspielen gegen Honduras und Island nicht zum Einsatz kommen wird. Bei Messi wird wegen einer Überlastung mit einer Pause von rund zehn Tagen gerechnet. Sein linker Oberschenkel hatte leichte Probleme bereitet.