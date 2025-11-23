Eberechi Eze (Mitte) ist der gefeierte Mann beim Derbysieg von Arsenal Keystone

Arsenal gewinnt in der 12. Runde der Premier League das Nordlondon-Derby gegen Tottenham mit 4:1. Damit bauen die Gunners die Tabellenführung aus.

Keystone-SDA SDA

Eberechi Eze war der gefeierte Mann im Heimspiel gegen den Rivalen aus dem Stadtteil Tottenham. Der 27-Jährige traf zwischen der 41. und 76. Minute dreimal und sorgte fast im Alleingang dafür, dass Arsenal weiter auf Kurs Richtung 14. Meistertitel ist, dem ersten seit 22 Jahren.

Da Manchester City am Samstag bei Newcastle United stolperte (1:2), ist Chelsea mit sechs Punkten Rückstand neu der erste Verfolger. In einer Woche folgt das richtungsweisende Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Zweitplatzierten.