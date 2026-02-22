  1. Privatkunden
England Arsenal bleibt fünf Punkte voraus, Xhaka ist zurück

SDA

22.2.2026 - 19:48

Viktor Gyökeres (Mitte) freut sich mit Martin Ödegaard (rechts) und Cristhian Mosquera
Keystone

Leader Arsenal kommt nach zwei Unentschieden in Folge in der 28. Premier-League-Runde wieder zu einem Sieg. Die «Gunners» gewinnen das Nordlondoner Derby gegen Tottenham mit 4:1.

Keystone-SDA

22.02.2026, 19:48

22.02.2026, 20:01

Die Doppeltorschützen Eberechi Eze und Viktor Gyökeres schossen Arsenal zum Sieg und sorgten dafür, dass das Team von Mikel Arteta wieder fünf Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City liegt. Dieser hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Brisant bleibt die Lage von Tottenham, das im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Thomas Frank zum dritten Mal in Folge verlor. Die neu vom Kroaten Igor Tudor betreute Mannschaft, deren Marktwert auf über 800 Millionen Franken geschätzt wird, hat nur noch vier Punkte Reserve auf die Abstiegsplätze.

Sunderland konnte am Sonntag beim 1:3 daheim gegen Fulham erstmals seit einem Monat wieder auf Granit Xhaka zählen. Der mehrere Wochen an der Achillessehne verletzte Schweizer Nati-Captain wurde Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt, die dritte Niederlage in Folge konnte er nicht verhindern. Der Mexikaner Raul Jimenez sorgte mit zwei Toren in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit für den entscheidenden Vorteil der Londoner.

