Arsenals Trainer Mikel Arteta (in schwarz) und seine Spieler bejubeln den 3:1-Auswärtssieg in Brentford - auch ohne Kai Havertz und Bukayo Saka Keystone

Im einzigen Premier-League-Spiel am Neujahrstag gewinnt Arsenal gegen Brentford 3:1. Arsenal erobert mit dem Auswärtssieg Platz 2 zurück.

Keystone-SDA, sda SDA

Eine halbe Stunde lang sah es für Arsenal nicht gut aus. Es drohte die erste Niederlage in einem Londoner Derby seit dem Neujahrstag 2023 (damals 1:2 gegen Fulham). Brentford führte zu dem Zeitpunkt 1:0, und Arsenals spanischer Goalie David Raya, der von 2019 bis 2024 in Brentford unter Vertrag stand, kassierte ein haltbares Gegentor und liess in der 28. Minute einen Ball durch die Handschuhe gleiten, ehe er ihn auf der Linie doch noch behändigen konnte.

Mit dem nächsten Angriff schaffte Arsenal jedoch durch Gabriel Jesus den Ausgleich. Und nach der Pause stellten Mikel Merino und Martinelli innerhalb von drei Minuten auf 3:1 für die Gäste.

Vor allem die beiden Brasilianer befinden sich in Torlaune: Gabriel Jesus erzielte in den letzten vier Partien sechs Tore. Vorher waren ihm in den ersten 48 Partien für Arsenal auch sechs gelungen. Und Martinelli markierte in den letzten drei Auswärtsspielen vier Goals.

Arsenals Rückstand auf Liverpool beträgt sechs Punkte, wobei Liverpool eine Partie weniger ausgetragen hat.