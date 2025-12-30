Gabriel Jesus von Arsenal bejubelt sein 3:0 mit der ersten Ballberührung nach der Einwechslung Keystone

Der FC Arsenal London steigt in der englischen Premier League als Leader ins neue Jahr. Arsenal deklassiert Verfolger Aston Villa in der zweiten Halbzeit mit 4:1.

Keystone-SDA SDA

Nach einer torlosen und enttäuschenden ersten Halbzeit drehte Arsenal nach der Pause auf: Innerhalb von vier Minuten brachten Gabriel und Zubimendi das Heimteam in Führung. Trossard und Gabriel Jesus erhöhten danach auf 4:0.

Serien wurden fortgesetzt, aber eine riss: Wenn Arsenal in der Innenverteidigung mit Gabriel und Saliba antreten kann, dann gewinnt Arsenal. Die beiden spielten erstmals seit dem 8. November wieder zusammen im Abwehrzentrum. In sechs Partien mit Gabriel und Saliba feierte Arsenal sechs Siege und kassierte erst spät in der Nachspielzeit zum 1:4 das erste Gegentor in diesen sechs Partien.

Unai Emery, der Trainer von Aston Villa, verlor hingegen erstmals ein Auswärtsspiel in Arsenals Stadion.

Ausserdem bemerkenswert: Gabriel Jesus wurde in der zweiten Halbzeit erstmals seit November eingewechselt und erzielte mit der ersten Ballberührung das 3:0. Gabriel Jesus hatte am 1. Januar 2025 das letzte Mal getroffen.

Arsenal bleibt mit dem klaren Erfolg über den zweiten Verfolger Leader über Silvester in der Premier League. Manchester City kann am Donnerstag den Rückstand wieder um drei auf zwei Punkte verkürzen. City gastiert bei Granit Xhakas Sunderland.