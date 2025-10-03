  1. Privatkunden
Europa League AS Roma mit drei verschossenen Penaltys ins Verderben

SDA

3.10.2025 - 09:38

Wahnsinn in der Europa League: Roma verschiesst den gleichen Penalty drei Mal in Serie!

Wahnsinn in der Europa League: Roma verschiesst den gleichen Penalty drei Mal in Serie!

02.10.2025

Die AS Roma erlebt am Donnerstag in der Europa League einen Abend zum Vergessen. Beim 0:1 gegen Lille scheitern die Italiener dreimal vom Penaltypunkt.

Keystone-SDA

03.10.2025, 09:38

03.10.2025, 10:06

Ein Handspiel von Aissa Mandi eröffnete dem Heimteam in der 83. Minute die Chance zum Ausgleich. Dreimal konnten die Römer in der Folge anlaufen, doch es blieb beim 0:1.

Erst scheiterte Stürmer Artem Dowbyk an Goalie Berke Özer. Doch weil Spieler von Lille zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Penalty wiederholt. Dowbyk probierte es erneut – und vergab auch den zweiten Versuch. Dieses Mal hatte Özer aber seine Torlinie zu früh verlassen. Statt Dowbyk durfte nun Matias Soulé ran. Wieder war Özer zur Stelle – und dieses Mal war auch alles regelkonform.

Nicht nur die Spieler waren fassungslos. Die italienische Zeitung «La Gazzetta dello Sport» titelte nur: «Was macht Ihr denn?» So blieb es beim 1:0 für Lille. Hakon Arnar Haraldsson hatte bereits in der 6. Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielt.

Gravierende Probleme vom Penaltypunkt bekundet seit geraumer Zeit auch der VfB Stuttgart. Der von Marwin Hitz gehaltene Versuch von Ermedin Demirovic beim 0:2 in Basel war Stuttgarts siebter Fehlversuch aus den letzten elf Anläufen.

«Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus
Krebserregende Weichmacher: Vorsicht vor dieser wasserdichten Tasche
Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert

