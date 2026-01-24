  1. Privatkunden
Lausanne-Sport – GC 1:1 Asp Jensen verhilft GC zu einem schmeichelhaften Remis

SDA

24.1.2026 - 20:31

Jonathan Asp Jensen bringt die Grasshoppers in Lausanne zurück ins Spiel
Jonathan Asp Jensen bringt die Grasshoppers in Lausanne zurück ins Spiel
Keystone

Die Grasshoppers finden in der Romandie zumindest halbwegs aus dem Tief. Jonathan Asp Jensen sichert dem Tabellenvorletzten beim 1:1 bei Lausanne-Sport einen Punkt.

Keystone-SDA

24.01.2026, 20:31

24.01.2026, 21:41

Dem dänischen Leihspieler von Bayern München gelang in der 76. Minute der etwas schmeichelhafte Ausgleich für die (zu?) lange auf eine stabile Defensive bedachten Gäste. Und besänftigte damit die aufgebrachten GC-Anhänger wenigstens teilweise.

Nachdem sich die GC-Kurve unter der Woche in einem schriftlichen Statement von der Klubführung abgewendet und den ihrer Ansicht nach ungenügenden Dialog abgebrochen hatte, brachte die Partie in der Lausanner Tuilière zunächst noch mehr Ungemach. Dies, weil Schiedsrichter Luca Piccolo beim Lausanner Führungstreffer in der 51. Minute seiner grosszügigen Linie treu blieb und einen Schubser von Nathan Butler-Oyedeji an Dirk Abels auch nach Studium der Videobilder nicht ahndete. Gaossou Diakité konnte in der Folge unbedrängt einschieben.

Auf dem Platz liessen sich die Spieler vom Gegentreffer indes nicht entmutigen. Nachdem die Hoppers zuvor überwiegend aufs Verteidigen bedacht waren und mit Kontern vergeblich versucht hatten, Nadelstiche zu setzen, sicherte ihnen Asp Jensen mit einer feinen Einzelleistung und seinem siebten Saisontor noch einen Punkt. «Wir haben gut verteidigt und liessen hinten wenig zu. Das Gegentor war ärgerlich, aber der eine Punkt ist okay», befand Lovro Zvonarek im Platzinterview bei blue.

Das Remis brachte den Grasshoppers im Abstiegskampf einen weiteren Punkt Reserve auf das Schlusslicht Winterthur ein. Acht Punkte beträgt die Differenz nun zum direkten Abstiegsplatz. Wobei der Abstiegskampf durch den schwelenden Konflikt zwischen den Fans und der Klubführung eine zusätzliche Note erhalten hat.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Grasshoppers 1:1 (0:0)

5345 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 51. Diakité (Butler-Oyedeji) 1:0. 75. Jensen (Zvonarek) 1:1.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Okoh (63. Poaty), Fofana; Mollet, Custodio (70. Roche), Beloko (87. Ajdini); Diakité; Butler-Oyedeji (70. Lekoueiry), Traoré (70. Janneh).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby (29. Mikulic), Stroscio (85. Bettkober); Diarrassouba, Zvonarek, Hassane, Krasniqi; Plange, Tsimba (46. Clemente), Jensen (91. Marques).

Bemerkungen: Verwarnungen: 17. Stroscio (im nächsten Spiel gesperrt), 45. Butler-Oyedeji, 62. Hassane.

