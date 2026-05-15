Trainer Unai Emery führt Aston Villa in die Champions League Keystone

Aston Villa gewinnt gegen Liverpool 4:2. Damit sichert sich das Team aus Birmingham den Platz in der Champions League.

Keystone-SDA SDA

Auch dank einem Doppelpack von Ollie Watkins eroberte Aston Villa in der zweitletzten Meisterschaftsrunde Rang 4 in der Tabelle. Damit ist dem Team von Trainer Unai Emery die Teilnahme an der Königsklasse bereits fünf Tage vor dem Europa-League-Final nicht mehr zu nehmen. Am Mittwoch trifft Aston Villa, das in der Ligaphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs Basel und YB jeweils 2:1 besiegt hatte, beim Final in Istanbul auf Freiburg.

Liverpool, das aus den letzten drei Runden nur einen Punkt geholt hat, hat ebenfalls gute Chancen auf die Qualifikation für die Champions League. Verfolger Bournemouth liegt vier Punkte hinter dem Fünftplatzierten zurück und trifft am Dienstag auf Titelanwärter Manchester City.