Atlético Madrid gewinnt das Stadtderby in der 7. La-Liga-Runde mit 5:2 gegen Real Madrid, das nach sechs Siegen zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft Punkte abgibt.

Das bis dato makellose Real Madrid liess sich vom Stadtrivalen in der zweiten Halbzeit demontieren. Zweimal Julian Alvarez und Antoine Griezmann sorgten für den Unterschied, nachdem Real einen frühen Rückstand durch Kylian Mbappé und Arda Güler noch in der ersten Halbzeit hatte kontern können. Alexander Sörloth hatte kurz vor dem Pausenpfiff ausgeglichen.

Für Atlético und dessen Trainer Diego Simeone war es ein äusserst wichtiger Sieg. Bei einer Niederlage wären die Spitzenpositionen für die Colchoneros bereits in weiter Ferne gewesen. Real seinerseits muss um die Tabellenführung zittern. Erzrivale FC Barcelona kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Real Sociedad an den Madrilenen vorbeiziehen.