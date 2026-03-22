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Winterthur – Basel 0:2 Auch weil Hitz einen Penalty hält, gewinnt der FCB in Winterthur

SDA

22.3.2026 - 16:06

Bénie Traoré war mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner der Basler in Winterthur
Bénie Traoré war mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner der Basler in Winterthur
Keystone

Der FC Winterthur kann den Rückstand auf die Grasshoppers nicht weiter verkürzen. Das Schlusslicht verliert daheim gegen den FC Basel mit 0:2.

Keystone-SDA

22.03.2026, 16:06

22.03.2026, 16:10

Die Winterthurer verpassten es, sich für eine anfänglich gute Leistung gegen den FC Basel zu belohnen. In der Startphase der Partie hatte der mutig aufspielende Aussenseiter exzellente Torchancen. Zuerst traf Bafodé Dansoko nur die Latte (5.), bevor Roman Buess mit einem Penalty an FCB-Keeper Marwin Hitz scheiterte (7.). Noch vor der Pause vergab Andrin Hunziker eine weitere gute Möglichkeit der Gastgeber.

Die fehlende Winterthurer Effizienz wurde bestraft. Basel kam mit dem ersten nennenswerten Angriff in der 15. Minute zum 1:0. Ibrahim Salah musste nach einem schönen Vorstoss von Bénie Traoré nur noch einschieben. Die Pausenführung der in den ersten 45 Minuten spielerisch nur sehr sporadisch überzeugenden Gäste war glücklich. Basels Trainer Stephan Lichtsteiner nahm nicht umsonst im Hinblick auf die zweite Halbzeit drei Wechsel vor. Mit den Neuen, unter ihnen Xherdan Shaqiri, verbesserte sich der Auftritt der Basler, die durch Traoré in der 71. Minute zum 2:0 kamen.

Unglücklich verlief die Partie für zwei FCB-Verteidiger: Kevin Rüegg musste nach elf Minuten verletzt vom Platz und sein Ersatz, Finn van Breemen, sah in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte. Der Niederländer stand erstmals seit über einem Jahr in der Super League im Einsatz.

Für den FCW, der in dieser Saison noch nicht zu null gespielt hat, geht es im April mit den Spielen in Lausanne und daheim gegen die Grasshoppers weiter, bevor die Relegation Group ansteht. Basel spielt nach der Länderspiel-Pause im St. Jakob-Park gegen YB und in Thun.

Telegramm:

Winterthur – Basel 0:2 (0:1)

8700 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 15. Salah (Traoré) 0:1. 71. Traoré 0:2.

Winterthur: Kapino; Kryeziu (20. Arnold), Lüthi, Mühl (67. Stéphane Cueni); Zuffi (67. Kasami); Dansoko, Schneider, Golliard, Smith (86. Maksutaj); Hunziker, Buess (67. Maluvunu).

Basel: Hitz; Rüegg (12. van Breemen), Daniliuc, Vouilloz, Schmid; Koindredi (69. Kacuri), Metinho (46. Leroy); Salah, Bacanin (46. Shaqiri), Traoré; Koloto (46. Ajeti).

Bemerkungen: 84. Gelb-Rote Karte gegen van Breemen. 7. Hitz hält Penalty von Buess. Verwarnungen: 1. Koloto, 19. Kryeziu, 19. Metinho, 23. van Breemen, 57. Vouilloz, 57. Arnold.

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