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Super League Auch YB in der Meisterrunde trotz Luzerns Heimsieg

SDA

22.3.2026 - 18:33

YBs Chris Bedia und Luganos Lukas Mai teilten sich die Punkte
YBs Chris Bedia und Luganos Lukas Mai teilten sich die Punkte
Keystone

Die Plätze in der Championship- und Relegation Group sind schon nach der 31. Runde verteilt. YB schafft es mit dem 1:1 daheim gegen Lugano sicher in die Top 6.

Keystone-SDA

22.03.2026, 18:33

22.03.2026, 18:39

Zwei Runden vor der Zäsur in der Super League beträgt der Abstand zwischen den sechstplatzierten Sion und YB sowie dem siebtplatzierten Luzern entscheidende sieben Punkte. Den Innerschweizern brachte der souveräne 4:0-Heimsieg gegen das vor dieser Runde punktgleiche Lausanne nichts mehr. Luzerns Topskorer Matteo Di Giusto war am Sieg mit je einem Tor und Assist beteiligt, Pius Dorn traf zweimal.

Für die Young Boys erzielte Alvyn Sanches in der 5. Minute das 1:0. Die Luganesi sicherten sich den wichtigen Punkt beim Konkurrenten um einen Europacup-Platz durch einen von Anto Grgic verwandelten Penalty in der 65. Minute.

Basel konnte durch die Tessiner Punktverluste auf den 3. Platz vorrücken. Das Team von Stephan Lichtsteiner gewann beim Schlusslicht Winterthur dank Toren von Ibrahim Salah und Bénie Traoré 2:0. Winterthur bleibt fünf Punkte hinter GC, das am Samstag bei Servette 0:5 verlor.

An der Tabellenspitze hat Thun nach der überraschenden 1:2-Niederlage beim FC Zürich noch 15 Punkte Vorsprung auf St. Gallen. Die Ostschweizer spielten in Sitten 1:1.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Zürich – Thun 2:1 (1:1). Servette – Grasshoppers 5:0 (4:0). Sion – St. Gallen 1:1 (1:1). – Sonntag: Winterthur – Basel 0:2 (0:1). Young Boys – Lugano 1:1 (1:0). Luzern – Lausanne-Sport 4:0 (2:0).

1. Thun 31/71 (72:35). 2. St. Gallen 31/56 (60:37). 3. Basel 31/52 (47:39). 4. Lugano 31/51 (48:38). 5. Sion 31/46 (44:35). 6. Young Boys 31/46 (61:56). 7. Luzern 31/39 (62:56). 8. Servette 31/36 (53:56). 9. Lausanne-Sport 31/36 (45:53). 10. Zürich 31/34 (44:60). 11. Grasshoppers 31/24 (38:61). 12. Winterthur 31/19 (34:82).

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