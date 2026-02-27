  1. Privatkunden
Bundesliga Augsburg feiert Heimsieg über Köln

SDA

27.2.2026 - 22:42

Der FC Augsburg ist im Hoch
Der FC Augsburg ist im Hoch
Keystone

Augsburg feiert in seinem 500. Bundesligaspiel den 150. Sieg. Das Team aus Bayern gewinnt gegen den 1. FC Köln mit 2:0.

Keystone-SDA

27.02.2026, 22:42

27.02.2026, 22:45

Rodrigo Ribeiro und Alexis Claude-Maurice erzielten die Tore für den FCA, der seit nunmehr acht Heimspielen ungeschlagen ist und damit den Vereinsrekord aus der Saison 2011/12 eingestellt hat.

Beim Heimteam spielten die Schweizer Cédric Zesiger und Fabian Rieder durch. Zesiger sah dabei die fünfte Gelbe Karte und wird das nächste Spiel, auswärts gegen RB Leipzig, verpassen.

Telegramm und Tabelle

Augsburg – 1. FC Köln 2:0 (0:0). – Tore: 55. Rodrigo Ribeiro 1:0. 95. Claude-Maurice 2:0. – Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder. Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot).

