Die Fussball-EM der Frauen in der Schweiz ist bislang ein voller Erfolg. Dieses Fazit ziehen die acht Austragungsorte nach der ersten Turnierwoche, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigt.

Rund 600'000 Tickets wurden bisher verkauft. Damit wurde der Rekord der EM 2022 in England bereits gebrochen. Die Stimmung ist ausgelassen und friedlich, wie alle angefragten Städte und Polizeistellen versichern. Die Fanzonen sind – auch dank Wetterglück – fast immer gut besucht.

«Der Frauenfussball boomt, davon profitiert das Turnier in der Schweiz», sagt die Bloggerin Laura Lüdi. Sie reist seit Turnierstart durchs Land und lobt auch die Arbeit der Host Cities. Die EM sei in den Innenstädten viel präsenter als zuletzt in Frankreich und England.

Ein Höhepunkt der ersten Woche war der Rekord-Fanmarsch in Bern vor Schweiz-Island mit 14'000 Teilnehmenden.