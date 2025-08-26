Nach seinem Wechsel in die Bundesliga nimmt Leon Avdullahu auch einen Nationenwechsel vor Keystone

Leon Avdullahu läuft künftig für die kosovarische Nationalmannschaft auf. Der Schweizer Verband bedauert den Entscheid des 21-jährigen Mittelfeldspielers.

Keystone-SDA SDA

Avdullahu und der kosovarische Verbandspräsident Agim Ademi machten den Nationenwechsel am Montagabend via Instagram publik. Am Dienstag zog der SFV mit einem Statement nach. «Leon hat uns über seinen Entscheid informiert. Dass er nun einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns», lässt sich Direktor Pierluigi Tami zitieren. Man sei sich der Thematik von möglichen Nationenwechseln sehr bewusst und schon häufiger damit konfrontiert gewesen. «Ich stelle aber auch klar, dass wir nur jene Spieler in unseren Nationalteams haben wollen, die sich zu hundert Prozent mit unserem Land und unserer Nati identifizieren», so Tami.

Bereits vergangene Woche verlor der SFV das Tauziehen um ein Talent. Der 18-jährige Schweizer Juniorennationalspieler Eman Kospo von der AC Fiorentina entschied sich für einen Nationenwechsel und spielt künftig für Bosnien.

Avdullahu, der diesen Sommer vom FC Basel zur TSG Hoffenheim gewechselt ist, lief seit der U15 für die Schweiz auf und stand kurz vor seinem Debüt für die A-Nati. Nun also die Kehrtwende. Pikant: Avdullahu könnte sein Debüt für Kosovo ausgerechnet gegen die Schweiz geben. Am 5. September treffen die beiden Nationen in Basel zum Auftakt in die WM-Qualifikation aufeinander.