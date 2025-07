Labinot Bajrami verlässt die Schweiz Keystone

Der FC Zürich gibt den definitiven Abgang von Labinot Bajrami bekannt.

Keystone-SDA SDA

Der 20-jährige Stürmer war im vergangenen September an Winterthur ausgeliehen worden, nachdem sein Vater bei einem Cupspiel in Zug einen Schirm in Richtung des damaligen FCZ-Trainers Ricardo Moniz geworfen hatte. Dieser hatte Bajrami ein- und wieder ausgewechselt. Nun wechselt dieser mit einem Vertrag über drei Jahre in die zweite niederländische Liga zu Helmond Sport.