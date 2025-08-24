  1. Privatkunden
Spanien Barça besiegt den Aufsteiger dank spätem Eigentor

SDA

24.8.2025 - 07:22

Dank einem späten Eigentor können Lamine Yamal und seine Teamkollegen des FC Barcelona doch noch den zweiten Saisonsieg bejubeln
Dank einem späten Eigentor können Lamine Yamal und seine Teamkollegen des FC Barcelona doch noch den zweiten Saisonsieg bejubeln
Keystone

Der FC Barcelona kommt in der 2. Runde der LaLiga nur mit viel Mühe zum zweiten Sieg. Nach einem 0:2-Pausenrückstand setzen sich die Katalanen bei Aufsteiger Levante 3:2 durch.

Keystone-SDA

24.08.2025, 07:22

24.08.2025, 08:21

Pedri (49.) und Torres (52.) sorgten mit ihren Toren kurz nach dem Seitenwechsel für den schnellen Ausgleich. Anschliessend dominierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick das Geschehen, tat sich jedoch lange schwer, den Siegtreffer zu erzielen. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Nach einer Flanke des unermüdlichen Lamine Yamal lenkte ein Levante-Verteidiger den Ball ins eigene Tor.

