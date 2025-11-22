  1. Privatkunden
Spanien Barça gewinnt bei Rückkehr ins Camp Nou

SDA

22.11.2025 - 18:21

Vor noch nicht vollen Rängen im noch nicht komplett renovierten Camp Nou feierte der FC Barcelona einen ungefährdeten Sieg
Vor noch nicht vollen Rängen im noch nicht komplett renovierten Camp Nou feierte der FC Barcelona einen ungefährdeten Sieg
Keystone

Der FC Barcelona gestaltet die Rückkehr ins Camp Nou siegreich. Die Katalanen gewinnen in der 13. La-Liga-Runde gegen Athletic Bilbao ungefährdet 4:0.

Keystone-SDA

22.11.2025, 18:21

22.11.2025, 18:26

Damit schloss Barcelona mindestens bis Sonntag zu Leader Real Madrid auf.

In der ersten Partie im noch nicht komplett renovierten Stadion brachte Robert Lewandowski sein Team bereits in der 4. Minute in Führung. Ferran Torres direkt vor und Fermin Lopez unmittelbar nach der Pause sorgten für die Siegsicherung.

Für Barça war es das erste Spiel im Camp Nou seit mehr als zweieinhalb Jahren. Die bisher letzte offizielle Begegnung des spanischen Meisters im Camp Nou fand Ende Mai 2023 statt. Gegen Bilbao durften auf Anordnung der Stadt nur 45'400 Zuschauer ins Stadion. Bis Jahresende sollen es 62'000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105'000 Plätzen haben.

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

22.11.2025

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

