Barcelonas Lamine Yamal (rechts) und Ferran Torres ist die Enttäuschung anzusehen Keystone

Titelverteidiger FC Barcelona kommt in der 3. Runde der LaLiga im Auswärtsspiel gegen Rayo Vallecano nicht über ein 1:1. Das Team von Trainer Hansi Flick ist mit dem Unentschieden sogar gut bedient.

Keystone-SDA SDA

Zwar gingen die Gäste in der 40. Minute durch Lamine Yamal in Führung – der 18-Jährige verwandelte einen streng gepfiffenen Penalty. Doch gelang Rayo Vallecano durch den acht Minuten zuvor eingewechselten Fran Perez (67.) der verdiente Ausgleich. Mann des Spiels war Barcelonas Goalie Joan Garcia, was einiges aussagt.

Die viertklassierten Katalanen liegen nun zwei Punkte hinter dem Leader Real Madrid, der wie Athletic Bilbao nach drei Runden das Punktemaximum ausweist.