Lamine Yamal (links) und Robert Lewandowski jubeln über den Sieg gegen Real Sociedad und die Tabellenführung Keystone

Der FC Barcelona ist neuer Leader in La Liga. Nach dem 2:1 in der 7. Runde gegen Real Sociedad liegt der Meister einen Punkt vor Real Madrid.

Keystone-SDA SDA

Das von Verletzungssorgen geplagte Barça drehte im Olympiastadion – die geplante Rückkehr ins Camp Nou verzögerte sich abermals – einen Rückstand durch Tore von Jules Koundé (43.) und Robert Lewandowski (59.). Nicht weniger als sechs potenzielle Stammspieler fielen beim Heimteam verletzt aus, darunter auch die neue Nummer 1 Joan Garcia.

Die vom Deutschen Hansi Flick trainierten Katalanen nutzten den Ausrutscher von Erzfeind Real Madrid. Die Königlichen kamen am Samstag im Derby bei Atlético mit 2:5 unter die Räder kam. Für Xabi Alonso war es nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Serie die erste Niederlage als Trainer der Königlichen.