Robert Lewandowski (unten) erzielte das erlösende 1:0 für Barcelona Keystone

Der FC Barcelona könnte bereits am Sonntag den 29. Meistertitel feiern.

Keystone-SDA SDA

Die Katalanen leisteten die Vorarbeit dafür am Samstag mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Osasuna. Robert Lewandowski und Ferran Torres trafen in den letzten zehn Minuten für Barça.

Sollte der erste Verfolger Real Madrid am Sonntagabend bei Espanyol Barcelona Punkte abgeben, wäre dem Erzrivalen der Titel nicht mehr zu nehmen. Die Stars von Real müssten dann am kommenden Wochenende, wie es die Tradition will, vor dem Clasico für den neuen Meister Spalier stehen.