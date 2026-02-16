  1. Privatkunden
Spanien Barcelona kassiert überraschende Niederlage

SDA

16.2.2026 - 23:22

Lamine Yamal rauft sich nach dem verschossenen Penalty die Haare
Lamine Yamal rauft sich nach dem verschossenen Penalty die Haare
Keystone

Der FC Barcelona kassiert in der spanischen Meisterschaft eine unerwartete Niederlage bei Girona und gibt die Tabellenführung damit an Real Madrid ab.

Keystone-SDA

16.02.2026, 23:22

16.02.2026, 23:24

Beim 1:2 im rein katalanischen Duell am Montagabend vergab Barcelona-Star Lamine Yamal kurz vor Ende der ersten Spielhälfte einen Penalty. Der Verteidiger Pau Cubarsi brachte den Favoriten nach einer Stunde dann in Führung. Doch Girona drehte die Partie durch Treffer von Thomas Lemar (62.) und Fran Beltran (87.).

Real liegt nun zwei Punkte vor Barcelona, das beim Tabellenzwölften aus der Nachbarschaft seine vierte Saisonniederlage einstecken musste. Nach dem 0:4 im Cup-Halbfinal gegen Atletico Madrid war es die zweite Niederlage in Folge für das Team von Trainer Hansi Flick.

