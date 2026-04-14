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Champions League Barcelona verpasst die Wende, auch Liverpool scheitert an PSG

SDA

14.4.2026 - 23:17

Antoine Griezmann überraschte mit Atlético Madrid den FC Barcelona
Antoine Griezmann überraschte mit Atlético Madrid den FC Barcelona
Keystone

Barcelona kommt der Wende gegen Atlético Madrid nahe, scheitert aber trotz des 2:1-Erfolgs im Viertelfinal der Champions League. Auch Liverpool scheidet gegen Titelverteidiger PSG aus.

Keystone-SDA

14.04.2026, 23:17

14.04.2026, 23:20

Der FC Barcelona hatte eine «Remontada» angekündigt, nachdem das Heimspiel gegen Atlético Madrid mit 0:2 verloren gegangen war. Und tatsächlich lieferten die Katalanen. Sie benötigten nur 24 Minuten, um das Handicap aus dem Hinspiel wettzumachen. Lamine Yamal nach einem Abwehrfehler von Atlético und Ferran Torres trafen für das Team von Trainer Hansi Flick zur 2.0-Führung.

Der entscheidende Rückschlag erfolgte noch vor der Pause. Fast aus dem Nichts liess sich Barça überraschen. Atléticos nigerianischer Stürmer Ademola Lookman profitierte beim 1:2 in der 31. Minute von herrlichen Pässen von Antoine Griezmann und Marcos Llorente, die im Alleingang die Defensive des spanischen Meisterschaftsleaders ausspielten.

Die Offensivbemühungen von Barcelona nach der Pause führten nicht mehr zu weiteren Toren. In der 55. Minute wurde das vermeintliche 3:1 von Ferran Torres wegen eines Abseits aberkannt. In der Schlussviertelstunde folgte der nächste Rückschlag der Gäste, als Verteidiger Eric Garcia für eine Notbremse die Rote Karte sah. Bereits im Hinspiel hatte mit Pau Cubarsi ein Verteidiger des FC Barcelona einen Platzverweis kassiert.

Liverpool besser, aber nicht gut genug

Liverpool zeigte eine Woche nach dem blamablen Auftritt in Paris eine deutlich bessere Leistung, musste sich aber wie im Hinspiel 0:2 geschlagen geben. Vor allem nach der Pause drückten die Engländer phasenweise stark auf das 1:0. In der 65. Minute wurde ihnen ein Penalty zugesprochen, der nach dem Hinweis des Videoschiedsrichters zu Recht wieder zurückgezogen wurde.

Der Stimmungstöter an der Liverpooler Anfield Road war Ousmane Dembélé. Der aktuelle «Ballon d'Or» traf in der 72. Minute mit dem ersten Abschluss von Paris Saint-Germain nach der Pause durch einen Flachschuss von der Strafraumgrenze zum 1:0 der Gäste und machte in der Nachspielzeit auch das 2:0.

Das Weiterkommen von Paris Saint-Germain war über die ganzen 180 Minuten logisch. Das Hinspiel hätte der Titelverteidiger deutlich höher als 2:0 gewinnen müssen, und auch in der ersten Halbzeit des Rückspiels besass PSG die besseren Torchancen als Liverpool. Weiter geht es für Frankreichs Meister im Halbfinal gegen Bayern München oder Real Madrid. Atlético Madrid spielt gegen den Sieger des Duells zwischen Arsenal und Sporting Lissabon.

Telegramme:

Liverpool – Paris Saint-Germain 0:2 (0:0)

SR Mariani (ITA). – Tore: 72. Dembélé 0:1. 91. Dembélé 0:2.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong (46. Gomez; 67. Ngumoha), Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Ekitiké (31. Mohamed Salah), Mac Allister (74. Jones), Wirtz; Isak (46. Gakpo).

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (38. Hernández); João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery (81. Beraldo); Doué (52. Barcola), Dembélé, Kvaratskhelia.

Bemerkungen: Verwarnungen: 45. Mac Allister, 85. Konaté.

Atlético Madrid – FC Barcelona 1:2 (1:2)

SR Turpin (FRA). – Tore: 4. Lamine Yamal 0:1. 24. Torres 0:2. 31. Lookman 1:2.

Atlético Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone (66. Baena), Llorente, Koke (89. Cardoso), Lookman (66. González); Griezmann (76. Sørloth), Alvarez.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Martín, João Cancelo (89. Araujo); Gavi (81. de Jong), Pedri; Lamine Yamal, Olmo (89. Bardghji), López (68. Rashford); Torres (68. Lewandowski).

Bemerkungen: 79. Rote Karte gegen Eric García (Notbremse). Verwarnungen: 69. Gavi.

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