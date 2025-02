Der Basler Kevin Carlos schoss im Letzigrund den einzigen Treffer Keystone

Der FC Basel setzt sich in der 21. Runde der Super League im Klassiker gegen den FC Zürich auswärts 1:0 durch und verkürzt den Rückstand auf Leader Lugano auf einen Punkt.

Keystone-SDA, jos, sda SDA

Den Siegtreffer für den FCB erzielte Kevin Carlos in der 36. Minute per Kopf nach einem Freistoss von Xherdan Shaqiri. Drei Minuten zuvor war der Zürcher Offensivspieler Mounir Chouiar mit einem schwach getretenen Penalty an Marwin Hitz gescheitert. Es war für die Basler der erste Sieg gegen den FCZ seit dem 28. August 2022.

Luzern festigte mit einem 2:0-Heimsieg gegen St. Gallen den 3. Tabellenrang, der Rückstand auf Lugano beträgt zwei Punkte. Die Tore für die Gastgeber schossen Adrian Grbic (41.) und Tyron Owusu (85.). Die Ostschweizer waren zuvor vier Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen geblieben.

Im Kellerduell zwischen Yverdon und Winterthur kamen die Waadtländer zu einem 3:0-Heimsieg. Damit verdrängten sie die Grasshoppers vom 10. Platz und bauten den Vorsprung auf die letztplatzierten Zürcher auf sieben Punkte aus. Es war für Yverdon der erste Sieg unter dem neuen Trainer Paolo Tramezzani. Darauf muss Uli Forte bei Winterthur weiter warten.

Resultate und Rangliste:

21. Runde. Samstag: Lugano – Sion 3:2 (1:1). Lausanne-Sport – Young Boys 1:2 (0:2). Servette – Grasshoppers 1:1 (0:0). – Sonntag: Luzern – St. Gallen 2:0 (1:0). Yverdon – Winterthur 3:0 (1:0). Zürich – Basel 0:1 (0:1).

Rangliste: 1. Lugano 21/38 (38:30). 2. Basel 21/37 (47:22). 3. Luzern 21/36 (38:31). 4. Servette 21/32 (31:29). 5. Lausanne-Sport 21/31 (34:27). 6. Zürich 21/30 (26:29). 7. St. Gallen 21/29 (33:28). 8. Young Boys 21/28 (27:30). 9. Sion 21/26 (28:29). 10. Yverdon 21/21 (19:29). 11. Grasshoppers 21/20 (19:28). 12. Winterthur 21/14 (18:46).