Am Ende konnte Xherdan Shaqiri bei Etoile Carouge doch noch jubeln Keystone

Der FC Basel schafft durch späte Tore den Vorstoss in den Cup-Halbfinal. Gabriel Sigua und zweimal Kevin Carlos treffen zwischen der 84. und 88. Minute zum 3:1-Sieg beim unterklassigen Etoile Carouge.

Keystone-SDA, sda SDA

Etoile Carouge, das vor knapp vier Jahren den FC Basel im Cup-Achtelfinal ausgeschaltet hatte, stand der Wiederholung dieses Exploit ganz nahe. In der 55. Minute war der Genfer Challenge-League-Klub durch Oscar Correia in Führung gegangen. Die Basler stürmten lange Zeit recht hilflos an, bevor ihnen die späte Triplette gelang.

Gabriel Sigua und Kevin Carlos profitierten innerhalb von 90 Sekunden von Vorstössen und Flanken von Dominik Schmid. Der bis zu seinem Doppelpack kaum gesehene Carlos sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung in einer temporeichen Partie, die Etoile Carouge über weite Strecken ausgeglichen gestalten konnte. In der ersten Halbzeit war der Aussenseiter sogar recht deutlich überlegen, wie das 6:0 Verhältnis an Schüssen aufs Tor beweist.

Immer wieder gelangen Etoile Carouge auf dem Kunstrasen des Stade de la Fontenette starke Konter. Technisch exzellent spielten sich die Genfer um den Routinier Vincent Rüfli und die Servette-Leihgabe Usman Simbakoli durch die Basler Reihen. In der 55. Minute gelang so Correia mit einem schönen Schlenzer das 1:0. Sechs Minuten zuvor war Xherdan Shaqiri mit einem Penalty an Etoile Carouges Goalie Signori Antonio, der auch das Tor von Angolas Nationalmannschaft hütet, gescheitert.

Telegramm:

Etoile Carouge – Basel 1:3 (0:0)

7200 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tore: 55. Correia 1:0. 84. Sigua 1:1. 85. Carlos 1:2. 88. Carlos 1:3.

Etoile Carouge: Antonio; Rüfli (89. Henchoz), Zoukit, Magnin, Petit, Alves (80. Maouche), Chappuis, Camara (70. El Jaouhari); Correia (89. Hysenaj), Simbakoli, Ninte (80. Sestito).

Basel: Salvi; Rüegg (73. Sigua), Adjetey, Van Breemen, Schmid; Otele (63. Ajeti), Avdullahu, Leroy (73. Baro), Traoré (63. Kade); Shaqiri, Kevin Carlos (89. Mendes).

Bemerkungen: 49. Shaqiri scheitert mit Penalty an Antonio. Verwarnungen: 19. Alves. 48. Zoukit. 78. Petit.