Schweizer Cup Basel erfüllt dank Traoré und Otele die Pflicht

SDA

4.12.2025 - 20:44

Bénie Traoré avanciert mit zwei Toren zum Matchwinner für den FC Basel
Bénie Traoré avanciert mit zwei Toren zum Matchwinner für den FC Basel
Keystone

Der FC Basel steht in den Viertelfinals des Schweizer Cups. Der Titelverteidiger tut sich gegen Grand-Saconnex aus der Promotion League phasenweise schwer, gewinnt aber schliesslich ungefährdet 3:1.

Keystone-SDA

04.12.2025, 20:44

04.12.2025, 20:51

Es wird sie gegeben haben, die Stimmen, die dem FC Basel den Super-GAU in Form eines Ausscheidens gegen Grand-Saconnex aus der Promotion League in den Achtelfinals des Schweizer Cups zugetraut hätten. Zu verunsichert war die Mannschaft von Ludovic Magnin in den letzten Wochen aufgetreten, zu unbefriedigend waren die Resultate, und vor allem: zu gehemmt schienen vorab die Offensivspieler, die sich trotz vieler Chancen nur selten mit Toren belohnen konnten.

Doch auf Tore mussten die Fans im St.Jakob Park, wo die Partie aufgrund des Abtausches des Heimrechts ausgetragen wurde, nicht lange warten. Bénie Traoré traf bereits nach sechs Minuten, als er eine feine Vorlage von Metinho mit einem Schuss in die entfernte Torecke veredelte.

Aber eben: Dieser FC Basel ist derzeit ein fragiles Gebilde, das nicht vor Selbstvertrauen strotzt – sodass er sich auch von einem Gegner aus der dritthöchsten Schweizer Liga in die Bredouille bringen lassen kann. Keine drei Minuten nach dem Führungstor wagten sich die Genfer von Grand-Saconnex nämlich in die Offensive. Mit Mut, und auch einer Portion Glück, spielten sie sich bis vors Tor von Mirko Salvi – und Jules Matuvunu schob ein.

Es hätte ein Vorbote eines aus Basler Sicht schwarzen Abends werden können – doch die beiden Flügelflitzer des FCB hatten etwas dagegen: Philip Otele (58.) und Traoré (68.) sorgten ohne den geschonten Captain Xherdan Shaqiri für die Entscheidung zugunsten des haushohen Favoriten, der an diesem Abend allerdings nicht mehr macht als seine Pflicht zu erfüllen.

Telegramme

Grand-Saconnex (PL) – Basel 1:3 (1:1)

St. Jakob Park, Basel.- SR Piccolo. – Tore: 6. Traoré 0:1. 9. Matuvunu 1:1. 58. Otele 1:2. 68. Traoré 1:3.

Videos aus dem Ressort

Vier Länder und Bund wollen Olympische Spiele nach Deutschland holen

Vier Länder und Bund wollen Olympische Spiele nach Deutschland holen

STORY: Deutschland startet eine gemeinsame Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele. Die Bundesländer Bayern, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen wollen die Spiele mit einem nationalen Konzept nach Deutschland holen.  Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Bundeskanzler Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidenten Markus Söder, Kai Wegner, Peter Tschentscher und Hendrik Wüst am Donnerstag in Berlin. Damit ist die Unterstützung des Bundes in Höhe von rund sechs Millionen Euro für die deutsche Olympia-Bewerbung national und in Vorbereitung auf die internationalen Prozessschritte in den kommenden Jahren bis 2027 gesichert.  Allerdings ist noch unklar, in welcher Stadt die Spiele in Deutschland ausgerichtet werden sollen, falls Deutschland den Zuschlag erhält. Deutschland plant eine Bewerbung für die Spiele 2036, 2040 oder 2044.

04.12.2025

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Liridon Berisha pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Grund dafür ist auch das Studium, dass der Verteidiger vor kurzem abgeschlossen hat.

04.12.2025

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

STORY: Der Pokal ist schon da in Washington D.C. Am Freitag werden in der US-Hauptstadt die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausgelost. Erstmals nehmen 48 Nationen an dem Turnier, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko stattfindet, teil. Bei der Ziehung gibt es vier Lostöpfe mit je 12 Teams. Deutschland befindet sich in Topf 1, gemeinsam mit den drei Gastgeberländern sowie Spanien, Argentinien, England, Portugal, Frankreich, Belgien, Brasilien und den Niederlanden. Geleitet wird die Auslosung von Rio Ferdinand, Ex-Kapitän der englischen Nationalmannschaft und früherer Verteidiger bei Manchester-United. «Es ist ein grosser Moment. Als Fan verfolge ich solche Events ständig, weil ich sehen möchte, wo mein Land platziert wird, gegen wen es im ersten Spiel antritt – all diese Dinge, die wirklich für die Vorfreude sorgen, die Vorbereitungsphase, den Weg zur Weltmeisterschaft. Da wird es spannend, es wird aufregend.» Unterstützung bekommt Ferdinand von vier Vertretern typisch amerikanischer Sportarten: Tom Brady (Football), Shaquille O'Neal (Basketball), der Eishockeylegende Wayne Gretzky und dem Baseballstar Aaron Judge. Bei der Moderation assistieren unter anderem Heidi Klum und Kevin Hart, im Showprogramm sind unter anderem Robbie Williams und die Village People vertreten. Das Sport- und Entertainmentspektakel startet am Freitagmittag Ortszeit im Washingtoner Kennedy Center, nach mitteleuropäischer Zeit heisst es ab 18.00 Uhr Daumen drücken.

04.12.2025

Vier Länder und Bund wollen Olympische Spiele nach Deutschland holen

Vier Länder und Bund wollen Olympische Spiele nach Deutschland holen

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Mehr Videos

