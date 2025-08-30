Junior Zé (links) jubelt nach seinem ersten Treffer für die erste Mannschaft des FC Basel Keystone

Basel steckt die Niederlage im Champions-League-Playoff gegen Kopenhagen gut weg. Der Meister gewinnt das Samstagabend-Spiel der 5. Super-League-Runde in Sitten 1:0.

Keystone-SDA SDA

Junior Zé traf in seinem 15. Pflichtspiel für den FCB zum ersten Mal, und sein Premieren-Tor war nicht nur sehenswert, sondern auch wertvoll. Der 19-jährige Schweizer U21-Internationale verarbeitete in der 14. Minute eine Hereingabe von Xherdan Shaqiri mit einer perfekten Ball-Mitnahme und einem satten Volley unter die Latte.

Das 1:0 vor 13'500 Zuschauern im Tourbillon war zugleich der Siegtreffer der Partie zwischen den zuvor ungeschlagenen Gastgebern, die zwei Wochen spielfrei waren, und dem FCB, der den Charaktertest im Wallis drei Tage nach der verpassten Champions League und dem Fehltritt im letzten Ligaspiel in Lugano (1:3) mit Bravour bestand.

Basels erster Auswärtssieg der Saison im dritten Anlauf war verdient. In der munteren, aber für Basler Verhältnisse chancenarmen Partie kontrollierte die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin das Geschehen über weite Strecken und liess hinten wenig zu. Kurz vor der Pause verfehlte Rilind Nivokazi nach einer Flanke von Nias Hefti das Tor, und früh im Spiel prüfte Benjamin Kololli mit einem seiner Freistösse Marwin Hitz. In der Nachspielzeit klärte Hitz auch noch gegen Théo Bouchlarhem.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Basler vor der Länderspielpause: Léo Leroy handelte sich im fünften Ligaspiel der Saison seine bereits vierte Verwarnung ein und ist in der nächsten Partie am 13. September in Thun gesperrt.

Telegramm:

Sion – Basel 0:1 (0:1)

13'500 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tor: 14. Junior Zé (Shaqiri) 0:1.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Chouaref (75. Diack), Kabacalman (67. Chipperfield), Baltazar Costa, Lukembila (68. Bouchlarhem); Nivokazi (75. Boteli), Kololli (67. Berdayes).

Basel: Hitz; Tsunemoto, Barisic, Vouilloz, Schmid (62. Cissé); Metinho, Leroy; Shaqiri (72. Soticek), Koindredi (87. Otele), Junior Zé (87. Bacanin); Ajeti (62. Broschinski).

Bemerkungen: Verwarnungen: 23. Leroy (im nächsten Spiel gesperrt), 31. Schmid, 42. Lukembila, 66. Chouaref, 77. Kronig, 87. Bouchlarhem.