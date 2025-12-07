  1. Privatkunden
Winterthur – Basel 1:2 Basel gewinnt, obwohl es wieder einen Penalty verschoss

SDA

7.12.2025 - 16:21

Der FCB freut sich in Winterthur über den 2:1-Auswärtssieg
Der FCB freut sich in Winterthur über den 2:1-Auswärtssieg
Keystone

Keigo Tsunemoto rettet den FC Basel in Winterthur. Mit dem 2:1 in der 93. Minute schiesst der 27-jährige Japaner die Basler zum ersten Super-League-Sieg seit Oktober.

Keystone-SDA

07.12.2025, 16:21

07.12.2025, 16:42

Seit dem 2:0 über den FC Zürich am 27. Oktober resultierten für Basel in der Meisterschaft eine Niederlage (daheim gegen Lugano) und drei Unentschieden. Nach einer Punkteteilung sah es auch in Winterthur wieder aus. Das Heimteam stand lange dem Sieg sogar näher.

Im Fokus stand auch in Winterthur wieder Xherdan Shaqiri. Der Basler Captain brachte die Gäste nach 29 Minuten in Führung. Später verlor er im Mittelfeld gestikulierend aber auch den Ball vor Winterthurs Ausgleichstreffer durch Andrin Hunziker (51.). Und nach etwas mehr als einer Stunde holte Shaqiri beim Video Assistent Referee (VAR) auch noch einen Penalty heraus.

Mit Penaltys haben es die Basler aktuell aber nicht gut: Nachdem Shaqiri in dieser Saison schon drei verschossen hatte, übernahm Philip Otele die Ausführung, aber auch er scheiterte an Penalty-Killer Stefanos Kapino. Der 27-jährige Grieche vor dem Goal Winterthurs parierte vier der letzten sechs Elfmeter.

Am Ende siegte Basel doch noch, weil Keigo Tsunemoto erstmals für den FC Basel traf – und erstmals seit der Oberschenkelverletzung, die ihn im Sommer ausser Gefecht gesetzt hatte. Tsunemoto traf erstmals in der Super League seit April 2024, als er noch für Servette stürmte.

Winterthur – Basel 1:2 (0:1)

8700 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 29. Shaqiri (Soticek) 0:1. 51. Hunziker (Maluvunu) 1:1. 93. Tsunemoto 1:2.

Winterthur: Kapino; Rohner (77. Martins), Arnold, Durrer, Diaby; Jankewitz (66. Stéphane Cueni), Zuffi; Dansoko (89. Maksutaj), Golliard, Schneider (46. Maluvunu); Hunziker (77. Momoh).

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Soticek (87. Broschinski), Metinho, Leroy (73. Bacanin), Otele (73. Ajeti); Traoré (60. Salah), Shaqiri.

Bemerkungen: 65. Kapino hält Penalty von Otele. Verwarnungen: 63. Magnin, 69. Arnold, 73. Zuffi.

