Champions League Basel hofft auf die Rückkehr der magischen Nächte

SDA

19.8.2025 - 18:46

Xherdan Shaqiri vor dem Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen
Xherdan Shaqiri vor dem Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen
Keystone

Seine Rückkehr zum FC Basel hat Xherdan Shaqiri bereits mit dem Double gekrönt. Nun möchte er auch international an alte Erfolge anknüpfen und nochmals magische Champions-League-Nächte erleben.

Keystone-SDA

19.08.2025, 18:46

19.08.2025, 19:14

Es ist bereits über 13 Jahre her, dass Xherdan Shaqiri seinen letzten Champions-League-Auftritt mit dem FC Basel hatte. Nach dem sensationellen 1:0-Heimsieg ging sein Team im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayern München 0:7 unter. Da zu diesem Zeitpunkt bereits feststand, dass Shaqiri ab der folgenden Saison für die Münchner auflaufen würde, wurde er im fremden Stadion freundlich verabschiedet: «Servus, Junge, bis bald», sagte der Speaker bei der Auswechslung.

Ein Jahr später konnte Shaqiri die wichtigste Trophäe im europäischen Fussball in die Luft strecken. 2019 mit Liverpool sogar noch einmal. Als zweifacher Sieger kennt der 33-Jährige den Wettbewerb wie kein anderer seiner Teamkollegen. «Die Hymne löst immer noch viele Emotionen bei mir aus», sagt Shaqiri an der Pressekonferenz vor dem Playoff-Duell gegen Kopenhagen. Und: «Ich bin mit dem klaren Ziel zurück nach Basel gekommen, nochmals solche magischen Nächte im Joggeli zu erleben.»

Dem Traum Shaqiris steht jedoch der dänische Double-Sieger im Weg. Anders als der FCB hat Kopenhagen in den letzten Jahren regelmässig europäisch gespielt. Deshalb sieht Shaqiri die Favoritenrolle eher bei den Dänen. «Aber wir kennen unsere Qualitäten», fügt der Basler sogleich hinzu. «Ich denke, dass Details entscheiden werden.»

Ex-Teamkollege kontaktiert

Um bestmöglich vorbereitet zu sein, hat Shaqiri unter anderem seinen ehemaligen Teamkollegen aus Chicago-Zeiten kontaktiert. Tobias Salquist spielt inzwischen bei Nordsjaelland, das am vergangenen Freitag auf Kopenhagen traf. Ausgerechnet jener Salquist flog mit einer Roten Karte vom Platz und sein Team verlor 1:3. Dennoch habe er ihm den einen oder anderen Tipp geben können, erzählt Shaqiri mit einem Schmunzeln.

Sowieso haben sich die Basler intensiv auf den Gegner vorbereitet. «Wir haben jeden einzelnen Spieler kurz vorgestellt», sagt Trainer Ludovic Magnin. Der Trainer erwartet einen Gegner, der eben nicht den «typisch nordischen» Fussball zeigt, wie Magnin ihn in seiner Aktivzeit erlebt hat. Also weniger hohe Bälle, sondern eher eine gepflegte Spielauslösung. Den ehemaligen FCB-Spieler Mohamed Elyounoussi bezeichnet Magnin dabei als «das Pendant zu Shaq».

Daneben ist Magnin vor allem die solide Defensive aufgefallen. In sechs der bisher neun Saisonspiele ist Kopenhagen ohne Gegentor geblieben. Umso bitterer, dass mit Bénie Traoré ein Angreifer der Basler für das Hinspiel verletzt ausfällt.

Erst 23'000 Tickets verkauft

Dass der FC Basel zuerst daheim spielt, könnte ein Nachteil sein. Im heimischen Parken-Stadion erwies sich Kopenhagen bisher als Macht. So wurde auch der letzte Qualifikationsgegner nach einem 0:0 in Malmö mit einem 5:0 im Heimspiel abgefertigt. Entsprechend wichtig wäre es, die Auswärtsreise mit einem Polster anzutreten. Magnin sagt, dass sein Team im heimischen St. Jakob-Park nicht kalkulieren, sondern voll auf Sieg spielen werde. «Wir wollen die Fans mitreissen und eine elektrisierende Stimmung erzeugen.»

Dabei scheint das Champions-League-Fieber bei den Basel-Fans noch nicht ganz angekommen zu sein. Bis am Dienstagabend waren erst etwas mehr als 23'000 Tickets verkauft. Magnin und Shaqiri hoffen, dass bis am Mittwochabend noch einige Kurzentschlossene hinzukommen.

Videos aus dem Ressort

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Xherdan Shaqiri spricht bei blue Sport im Vorfeld der Playoffs-Duelle gegen Kopenhagen.

19.08.2025

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

STORY: Deutschlandpremiere bei bestem Wetter: Vor der Küste Rügens hat am Wochenende erstmals der SailGP stattgefunden. Die internationale Regatta, die als «Formel 1» des Segelsports gilt, ging am Samstag mit mehreren Rennen vor der Kulisse von Sassnitz an den Start. Sehr zur Freude der Zuschauer in dem Ostsee-Ferienort konnte das Team Germany den Sieg beim Eröffnungsrennen einfahren. Die Hoffnung der Briten, einen starken Tag zu verbuchen, wurde hingegen versenkt. Nachdem sie das zweite Rennen noch für sich entschieden hatten, kam es beim vierten Rennen zu einer Kollision mit dem Boot des US-Teams. Verletzt wurde bei dem Crash  niemand, die Amerikaner verloren aber nicht nur Teile ihres Bugs, sondern auch zwölf Event-Punkte. Besser lief es für Dänemark. Das Team stellte während des dritten Rennens einen neuen SailGP-Geschwindigkeitsrekord auf. Nach einem perfekten Start beschleunigte das Team auf beachtliche 103,93 Kilometer pro Stunde. In der Gesamtwertung konnte sich am Eröffnungstag aber Australien durchsetzen. Das Team von Tom Slingsby erreichte acht Punkte Vorsprung vor Neuseeland. Wer den Grand Prix an diesem Wochenende vor Rügen verpasst hat, kann es 2026 und '27 nochmal versuchen. Dann wird der SailGP erneut in Deutschland Station machen.

17.08.2025

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

LALIGA | 1. Runde | Saison 25/26

16.08.2025

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

