Basels Goalie Marwin Hitz musste fünfmal hinter sich greifen Keystone

Basel verpasst den Anschluss an das Spitzenduo der Super League. Der Meister verliert in Lausanne 1:5 und liegt vier Punkte hinter Thun sowie nur noch einen Zähler vor YB, das beim FCZ 3:2 siegt.

Keystone-SDA SDA

Die höchste Saisonniederlage des FC Basel hatte ihren Ursprung in den ersten 35 Minuten. Lausanne-Sport, das vor drei Wochen daheim schon die Young Boys deklassiert hatte, traf durch Théo Bair (6. und 35.) und Olivier Custodio zur frühen 3:0-Führung.

Die Young Boys näherten sich in der Tabelle dem FC Basel wieder an. Sie gewannen beim FC Zürich, der erstmals von Dennis Hediger betreut wurde, durch Treffer von Joël Monteiro, Sergio Cordova und Christian Fassnacht. Der FCZ, der zwischenzeitlich 2:1 führte, verschoss in der Nachspielzeit einen Penalty.

Im dritten Sonntagsspiel schlug Servette den FC Lugano 2:1. Florian Ayé war mit zwei Toren, darunter dem 2:1 in der 82. Minute, der Matchwinner der Genfer.

Das Spitzenduo Thun und St. Gallen gewann seine Spiele am Samstag. Die Berner siegten in Sitten 1:0, die St. Galler daheim gegen GC 5:0. Schlusslicht bleibt der FC Winterthur, der im ersten Match nach der Rückkehr von Coach Patrick Rahmen gegen Luzern 2:2 spielte.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Sion – Thun 0:1 (0:1). St. Gallen – Grasshoppers 5:0 (3:0). Winterthur – Luzern 2:2 (2:0). – Sonntag: Zürich – Young Boys 2:3 (2:1). Lausanne-Sport – Basel 5:1 (3:0). Servette – Lugano 2:1 (1:1).

1. Thun 10/22 (20:13). 2. St. Gallen 10/21 (23:10). 3. Basel 10/18 (20:15). 4. Young Boys 10/17 (18:19). 5. Sion 10/15 (14:11). 6. Luzern 10/14 (18:17). 7. Lugano 10/13 (14:17). 8. Zürich 10/13 (15:19). 9. Lausanne-Sport 10/12 (20:15). 10. Servette 10/11 (15:19). 11. Grasshoppers 10/9 (14:18). 12. Winterthur 10/3 (12:30).