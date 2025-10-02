  1. Privatkunden
Basel – VfB Stuttgart 2:0 Basel mit Coup gegen Stuttgart

SDA

2.10.2025 - 23:08

Sorgte wieder einmal für einen mgischen Basler Europacupabend: Zauberfuss und FCB-Captain Xherdan Shaqiri
Sorgte wieder einmal für einen mgischen Basler Europacupabend: Zauberfuss und FCB-Captain Xherdan Shaqiri
Keystone

Dem FC Basel gelingt in der Ligaphase der Europa League ein Coup. Der Schweizer Meister bezwingt den Bundesligisten VfB Stuttgart vor heimischem Publikum 2:0.

Keystone-SDA

02.10.2025, 23:08

02.10.2025, 23:12

Acht Tage nach dem 1:2 beim ebenfalls in der Bundesliga spielenden FC Freiburg war Basel nach einer tollen Choreografie der Fans von Anfang an bereit. Albian Ajeti brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung. Der 28-jährige Stürmer, der sich nach einer schwierigen Zeit zurückgekämpft hat, leitete den Treffer selber mit einer Balleroberung ein. Zwar verlor Basel den Ball kurzzeitig wieder, doch setzte Ajeti den Körper nach einem fahrlässigen Rückpass von Lorenz Assignon herrlich ein und liess Stuttgarts Goalie Alexander Nübel mit einem Flachschuss keine Chance. In der 84. Minute machte wohl der 13 Minuten zuvor eingewechselte Moritz Broschinski per Kopf mit dem 2:0 alles klar. Allerdings wäre schon der Schuss oder die Flanke von Xherdan Shaqiri ins Tor gegangen.

Ajeti hätte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte beinahe noch ein zweites Mal jubeln können. Doch diesmal ging sein Schuss von der Strafraumgrenze äusserst knapp am Tor vorbei. Ein zweiter Treffer für den FCB in der ersten Halbzeit wäre verdient gewesen. In der 18. Minute scheiterte Jeremy Agbonifo am Pfosten. Zuvor hatte Shaqiri den Ball herrlich auf Philip Otele weitergeleitet, der quer zu Agbonifo passte. In der Nachspielzeit vor der Pause vergaben Leo Leroy und Shaqiri zwei weitere gute Chancen des Heimteams.

Allerdings hatte auch Stuttgart zwei Top-Möglichkeiten in der ersten Hälfte. Nach 26 Minuten köpfelte Ermedin Demirovic völlig freistehend übers Gehäuse. Zehn Minuten später scheiterte der ehemalige Spieler von St. Gallen mit einem Penalty an Basels Keeper Marwin Hitz, dem auch sonst einige Top-Paraden gelangen, beispielsweise in der 58. Minute, als er nach einem Kopfball aus kurzer Distanz von Chema Andrés mirakulös rettete.

In der zweiten Halbzeit kam nur noch wenig vom FCB. Doch kämpften die Schützlinge von Trainer Ludovic Magnin, der mit Stuttgart 2007 deutscher Meister geworden war, weshalb es für ihn eine spezielle Partie war, leidenschaftlich und verdienten sich damit auch das nötige Glück gegen ein Team, das nach drei Siegen in Serie voller Selbstvertrauen nach Basel gereist war. So erlebten die Basler Fans eine weitere magische Nacht in einem europäischen Wettbewerb.

Nächster Gegner des FCB in der Europa League ist am 23. Oktober auswärts Olympique Lyon, der Tabellen-Zweite der Ligue 1.

Telegramm:

Basel – Stuttgart 2:0 (1:0)

33'650 Zuschauer. – SR Massa (ITA). – Tore: 3. Ajeti 1:0. 84. Broschinski 2:0.

Basel: Hitz; Vouilloz, Daniliuc, Adjetey, Schmid; Koindredi (71. Bacanin), Leroy; Agbonifo (61. Salah/90. Barisic), Shaqiri, Otele (71. Soticek); Ajeti (71. Broschinski).

Stuttgart: Nübel; Assignon (91. Vagnoman), Jaquez, Hendriks, Mittelstädt; Andrés (69. El Khannouss), Stiller; Bouanani (79. Jovanovic), Tomas, Leweling (69. Führich); Demirovic.

Bemerkungen: Basel ohne Tsunemoto, van Breemen, Traoré (alle verletzt) und Metinho (krank). Stuttgart ohne Stergiou (verletzt/nicht für Europa League gemeldet). 36. Hitz hält Penalty von Demirovic. 18. Pfostenschuss Agbonifo. Verwarnungen: 30. Ajeti, 69. Schmid, 78. Salah.

Hitz pariert mirakulös nach Adjetey Fehler

02.10.2025

Shaqiri trifft herrlich zum 2:0

02.10.2025

Contini: «Wir hätten weitere Torchance gehabt, das Skore zu erhöhen»

02.10.2025

