Basel beendet die Super-League-Saison standesgemäss Keystone

Der FC Basel feiert seinen Meistertitel mit einem 4:0-Heimsieg zum Abschluss der Super-League-Saison. Servette sichert sich den zweiten Platz vor YB und Lugano.

Keystone-SDA SDA

Neben der Pokalübergabe im St. Jakob-Park ging es am letzten Spieltag der Championship Group um die Vergab der Europacup-Plätze. Der FC Luzern hätte sich mit einem Sieg in Basel noch unter die Top 4 spielen können. Aber die Innerschweizer schlitterten recht schnell in die fünfte Niederlage in Folge. Albian Ajeti, dessen Vertragsverlängerung vor dem Match bekannt geworden war, und Philip Otele, dessen Leihvertrag Ende Juni ausläuft, trafen in den ersten 40 Minuten zur Basler 2:0-Führung.

Neben den Treffern war die Auswechslung von Taulant Xhaka in der 34. Minute ein weiterer Höhepunkt der ersten Halbzeit. Die Basler Identifikationsfigur beendete seine Karriere nach über 400 Partien für den FCB. Nach der Pause sorgten Anton Kade und Bénie Traoré für die weiteren Tore. Xherdan Shaqiri liess sich mit zwei Assists die Skorerpunkte 39 und 40 in dieser Saison gutschreiben. Für Luzern endete die Spielzeit, die zwischenzeitlich so vielversprechend schien, mit einer deutlichen Niederlage und ohne internationales Geschäft.

Sechs Tore in Genf

Den besten Europacup-Platz hinter Meister Basel sicherte sich Servette, das gegen Lausanne-Sport 3:3 spielte. Die Genfer beendeten zum zweiten Mal nach 2023 eine Super-League-Saison als Zweite und bekommen als Lohn die Möglichkeit, sich in die Ligaphase der Champions League zu spielen. Der Weg dorthin ist allerdings extrem steil mit drei zu überstehenden Qualifikationsrunden in Spätsommer.

Der Fernkampf mit den Young Boys um den 2. Rang war für Servette durchaus nervenaufreibend, weil Lausanne-Sport gleich dreimal ausgleichen konnte. Das 1:0 von Miroslav Stevanovic, der nach einer halben Stunde zum 14. Mal in dieser Saison getroffen hatte, korrigierte Souleymane N'Diaye (55.), auf das Eigentor von Karol Letica keine fünf Minuten nach dem 1:1 antwortete Teddy Okou (63.), und schliesslich traf Fabricio Oviedo in der Nachspielzeit zum 3:3, fünf Minuten nach dem 3:2 von Servettes Alioune Ndoye.

YB nur mit Remis

Servette konnte das Hin und Her im eigenen Stadion egal sein. Der Blick nach Lugano, wo die Young Boys zwingend einen Sieg benötigten hätten, um den von Trainer Giorgio Contini zuletzt zum Saisonziel erhobenen 2. Platz zu erreichen, war für Servette einigermassen beruhigend. Die Berner gerieten kurz nach der Pause durch einen Treffer von Georgios Koutsias in Rückstand und schafften danach durch Jaouen Hadjam nur noch den Ausgleich. Das 1:1 war zu wenig, um Servette noch vom 2. Platz zu verdrängen.

Lugano spielt trotz der schwachen letzten Monaten in der kommenden Saison in der Europacup-Qualifikation. Lausanne-Sport muss derweil hoffen, dass Basel den Cupfinal gegen Biel gewinnt, um noch in den Europacup vorzurücken.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Basel – Luzern 4:0 (2:0). Lugano – Young Boys 1:1 (0:0). Servette – Lausanne-Sport 3:3 (1:0).

1. Basel 38/73 (91:43). 2. Servette 38/63 (64:55). 3. Young Boys 38/61 (60:49). 4. Lugano 38/54 (55:58). 5. Lausanne-Sport 38/53 (62:54). 6. Luzern 38/52 (66:64).