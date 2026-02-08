Matchwinner Ibrahim Salah und Moritz Broschinski freuen sich über das 2:1 Keystone

Basel gewinnt erstmals unter Trainer Stephan Lichtsteiner. In den Schlussminuten des Klassikers gegen den FCZ trifft Basel zum 2:1-Sieg. Thun zieht in der 23. Super-League-Runde weiter davon.

Keystone-SDA SDA

In der 90. Minute wurde Basel für den spät begonnenen Sturmlauf im Heimspiel gegen Zürich erstmals belohnt. Der eingewechselte Vincent Nvendo stand im eigenen Strafraum Dominik Schmid auf den Fuss und verursachte damit den Penalty, den Shaqiri zum 1:1 verwertete. Und in der 97. Minute sorgte der eingewechselte Ibrahim Salah mit dem 2:1 für die komplette Euphorie im St. Jakob-Park. Die Zürcher waren in der 16. Minute durch Verteidiger Ilan Sauter in Führung gegangen.

An der Tabellenspitze baute der FC Thun seinen Vorsprung auf die ersten Verfolger Lugano und St. Gallen weiter aus. Die Berner Oberländer gaben sich beim 3:1 auswärts gegen Servette keine Blösse und feierten souverän den sechsten Sieg in Folge. Elmin Rastoder, Marco Bürki und Nils Reichmuth trafen für die Thuner zur 3:0-Führung, bevor die Genfer in der Nachspielzeit verkürzten.

Der FC St. Gallen, als Dritter wie Basel 13 Punkte hinter Thun, spielte in Lausanne 1:1. Die beiden Tore fielen in der Startphase. Für die Waadtländer traf Omar Janneh (2.), für die Ostschweizer Aliou Baldé (9.).

Lugano kam beim Schlusslicht Winterthur am Samstag ebenfalls nicht über ein 1:1 hinaus. Auch die weiteren Spiele vom Samstag endeten unentschieden: GC gegen YB 1:1 und Sion gegen Luzern 0:0.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Winterthur – Lugano 1:1 (0:0). Sion – Luzern 0:0. Grasshoppers – Young Boys 1:1 (0:1). – Sonntag: Servette – Thun 1:3 (0:1). Lausanne-Sport – St. Gallen 1:1 (1:1). Basel – Zürich 2:1 (0:1).

1. Thun 23/52 (51:27). 2. Lugano 23/41 (39:28). 3. St. Gallen 22/39 (43:29). 4. Basel 23/39 (36:27). 5. Sion 23/34 (34:28). 6. Young Boys 23/33 (44:46). 7. Lausanne-Sport 23/29 (34:32). 8. Servette 23/25 (39:46). 9. Zürich 23/25 (33:45). 10. Luzern 23/24 (40:43). 11. Grasshoppers 23/20 (30:41). 12. Winterthur 22/14 (27:58).