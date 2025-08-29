Die Auslosung der Europa-League-Partien der Ligaphase in Monte Carlo wird unter anderem von Jürgen Klinsmann (2. von links) begleitet Keystone

Basel und die Young Boys kennen ihre Gegner in der Ligaphase der Europa League. Beide treffen unter anderem auf Aston Villa und Stuttgart, die YB bereits kennt.

Keystone-SDA SDA

Der FC Basel empfängt in der Ligaphase der Europa League mit dem VfB Stuttgart und Aston Villa zwei attraktive Gegner im St.-Jakob-Park. Des weiteren wurden dem Schweizer Meister am Freitag in Monaco der SC Freiburg, Olympique Lyon, Salzburg, Viktoria Pilsen, Steaua Bukarest und der KRC Genk zugelost.

Auch die Young Boys bekommen es – wie schon im Vorjahr – mit Aston Villa und Stuttgart zu tun. Die weiteren Gegner der Berner sind Lille, ebenfalls Olympique Lyon und Steaua Bukarest, PAOK Saloniki, Ludogorez Rasgrad und Panathinaikos Athen.

Die 1. Runde findet am 24./25. September statt. Den exakten Spielplan gibt die UEFA bis spätestens Sonntagabend bekannt.