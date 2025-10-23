  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europa League Basel unterliegt in Lyon 0:2

SDA

23.10.2025 - 20:51

Xherdan Shaqiri kämpfte in Lyon glücklos
Xherdan Shaqiri kämpfte in Lyon glücklos
Keystone

Nach dem 2:0-Coup im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart verliert der FC Basel auch das zweite Auswärtsspiel in der Ligaphase der Europa League. In Lyon setzt es ein 0:2 ab.

Keystone-SDA

23.10.2025, 20:51

23.10.2025, 20:53

Von Selbstvertrauen nach wettbewerbsübergreifend drei Siegen in Serie mit einem Torverhältnis von 8:0 war bei Basel nichts zu sehen. Nach zwei vergebenen Halbchancen ging Lyon bereits in der 3. Minute in Führung. Der Gegentreffer war aus Sicht des FCB mehr als ärgerlich, leitete ihn doch Torhüter Marwin Hitz mit einem riskanten Pass an die Strafraumgrenze zu Metinho ein. In der Folge kam Mathys de Carvalho an den Ball, passte diesen zu Corentin Tolisso, 2018 mit Frankreich Weltmeister, der keine Probleme bekundete, die Gastgeber in Führung zu schiessen. In der 90. Minute machte Afonso Moreira mit dem 2:0 alles klar für die Franzosen.

Zwar ging der dritte Zu-Null-Sieg von Lyon in der laufenden Ligaphase der Europa League in Ordnung, jedoch war der Tabellen-5. der Ligue 1 alles andere als übermächtig. Von den Baslern kam jedoch insgesamt zu wenig. In der 12. Minute wurde ein Schuss des Basler Stürmers Albian Ajeti aus einer guten Position im Strafraum geblockt. In der 26. Minute scheiterte Xherdan Shaqiri aus der Distanz an Lyons Goalie Dominik Greif. Das war's von den Gästen in der ersten Halbzeit. In der 70. Minute vergab der völlig freistehende Léo Leroy nach einem herrlichen Lupfer von Shaqiri in den Strafraum die beste Chance der Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin in diesem Spiel. Leroys Direktabnahme war jedoch zu zentral, sodass Greif keine Probleme bekundete, den Ball zu parieren.

Shaqiri liess bei seinem Ex-Klub – er bestritt von August 2021 bis Februar 2022 16 Partien für Lyon – nicht nur seine Klasse immer wieder mal aufblitzen, er hatte auch Glück, dass er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einer Tätlichkeit nicht vom Platz gestellt wurde. In der 84. Minute wurde er ausgewechselt.

Basels nächster Gegner in der Europa League ist am 6. November vor heimischem Publikum der FCSB Bukarest. Dann ist der zweite Sieg Pflicht.

Meistgelesen

Litauen meldet Luftraumverletzung durch russische Flugzeuge +++ Putin warnt vor Tomahawk-Lieferung
Ein frühes und spätes Gegentor bringen dem FCB die Pleite in Lyon
Anhänger kippt auf A13 +++ Sturm wirft Festzelt um +++ «Flugwasser» auf Genfersee

Videos aus dem Ressort

Léo Leroy: «Es spricht nichts gegen ein gutes Resultat»

Léo Leroy: «Es spricht nichts gegen ein gutes Resultat»

Léo Leroy konnte mit Montpellier bereits gegen Lyon gewinnen und will dies nun mit dem FCB erneut schaffen.

23.10.2025

Stefan Flückiger: «Basel sucht in Lyon den nächsten Europa-League-Exploit»

Stefan Flückiger: «Basel sucht in Lyon den nächsten Europa-League-Exploit»

blue Sport Kommentator Stefan Flückiger meldet sich vor dem Europa-League-Spiel des FC Basel aus dem Groupama Stadium in Lyon zu Wort.

23.10.2025

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

blue Sport-Experte Rolf Fringer über die Entlassung von FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag.

23.10.2025

Léo Leroy: «Es spricht nichts gegen ein gutes Resultat»

Léo Leroy: «Es spricht nichts gegen ein gutes Resultat»

Stefan Flückiger: «Basel sucht in Lyon den nächsten Europa-League-Exploit»

Stefan Flückiger: «Basel sucht in Lyon den nächsten Europa-League-Exploit»

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

UEFA plant Reform. Gibt's bald auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase?

UEFA plant ReformGibt's bald auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase?

Verbleib in der MLS. Lionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Verbleib in der MLSLionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Juniorenturnier. Blue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück

JuniorenturnierBlue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück