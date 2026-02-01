Aller Einsatz von Stephan Lichsteiner nutzte nichts - Basel verlor auch die zweite Partie unter seiner Führung Keystone

Leader Thun lässt sich auch von Titelverteidiger Basel nicht stoppen. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli siegt auswärts dank 100-prozentiger Effizienz mit 2:1.

Es war klar, dass der neue Basler Trainer Stephan Lichtsteiner angesichts dreier wichtiger Spiele zum Auftakt seiner Tätigkeit beim FCB vor einer grossen Herausforderung steht. Nach dem 0:1 am Donnerstag in der Europa League gegen Viktoria Pilsen, das gleichbedeutend mit dem Ausscheiden war, verlor er nun auch sein Debüt in der Super League, obwohl sich sein Team gegenüber dem ersten Spiel unter seiner Führung verbessert präsentierte.

Die Basler traten ohne den gesperrten Topskorer Xherdan Shaqiri an und waren die aktivere Mannschaft, mehr als der Ausgleich durch Dominik Schmid (57.) gelang ihnen aber nicht. Die mangelnde Chancenauswertung war schon unter dem entlassenen Ludovic Magnin ein grosses Problem gewesen. Zudem setzte sich die Heimschwäche fort: Vier Punkte lautet die magere Ausbeute aus den letzten sechs Heimspielen. Deshalb ist die erfolgreiche Titelverteidigung in weite Ferne gerückt; statt den Rückstand auf die Berner Oberländer auf sieben Punkte zu verkürzen, wuchs er auf 13 Punkte.

Die Thuner traten in Basel im Stile eines künftigen Meisters auf. Ihr Wert der «Expected Goals» (der zu erwartenden Tore) betrug lediglich 0,59 – bei Basel 1,89 – dennoch feierten sie im elften Auswärtsspiel der Saison den neunten Sieg, weil sie beide Torschüsse erfolgreich verwerteten. Insbesondere beim 1:0 (15.) war zu sehen, über wie viel Selbstvertrauen die Berner Oberländer aktuell verfügen. Leonardo Bertone hämmerte den Ball mit voller Überzeugung von ausserhalb des Strafraums ins Basler Tor, in dem Mirko Salvi den verletzten Marvin Hitz ersetzte. In der 80. Minute liess sich Valmir Matoshi im Strafraum die Chance nicht entgehen, nachdem Basels Verteidiger Nicolas Vouilloz den Ball unglücklich in die Mitte geköpft hatte.

Die Basler haben nur wenig Zeit, sich vom nächsten Tiefschlag zu erholen. Am Mittwoch treffen sie im Cup im Viertelfinal auswärts auf St. Gallen. Verlieren sie auch dort, wird es wohl eine titellose Saison geben.

Telegramm:

Basel – Thun 1:2 (0:1)

26'374 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 15. Bertone 0:1. 57. Schmid (Vouilloz) 1:1. 80. Matoshi 1:2.

Basel: Salvi; Vouilloz, Daniliuc, Adjetey, Schmid; Bacanin (85. Soticek), Kacuri (73. Koindredi), Leroy; Traoré (85. Agbonifo), Ajeti (73. Koloto), Duranville (62. Salah).

Thun: Steffen (67. Spycher); Fehr (85. Franke), Montolio, Bamert, Bürki; Meichtry (59. Matoshi), Bertone, Käit, Imeri (59. Roth); Labeau, Rastoder (85. Dähler).

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Meichtry, 49. Fehr, 94. Leroy.