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Super League Basels Weitschüsse und Winterthurs seltener Auswärtssieg

SDA

15.3.2026 - 18:41

Patrick Rahmen erlebt mit dem FC Winterthur ein seltenes Erfolgserlebnis
Patrick Rahmen erlebt mit dem FC Winterthur ein seltenes Erfolgserlebnis
Keystone

Lausanne muss seine Hoffnungen auf die Meisterrunde nach einem 0:2 gegen YB praktisch begraben – wie Luzern nach dem Fehltritt gegen Winterthur (1:2). Für Servette (1:3 FCB) gibts keine Hoffnung mehr.

Keystone-SDA

15.03.2026, 18:41

15.03.2026, 19:00

Ausgerechnet Alvyn Sanches war in der Lausanner Tuilière der Mann des Spiels. Der 23-Jährige erzielte gegen seinen Heimatklub beide Tore für die Young Boys und schuf damit ein Polster von neun Punkten auf die Lausanner, die die Meisterrunde drei Runden vor der Zweiteilung der Liga wohl nur noch theoretisch erreichen können.

In Luzern feierte Winterthur zum ersten Mal seit November wieder einen Auswärtssieg. Das Schlusslicht drehte dank Toren von Nishan Burkart und Théo Golliard ein 0:1 in ein 2:1 und verkürzte den Rückstand auf den Barrageplatz auf fünf Punkte.

Der FC Basel setzte sich zuhause gegen Servette 3:1 durch. Dominik Schmid und zweimal Metinho trafen jeweils von ausserhalb des Strafraums.

In den Spielen am Samstag näherte sich Aufsteiger Thun dem Meistertitel mit einem 5:1-Heimsieg gegen die Grasshoppers einen weiteren Schritt an. Weil das Verfolgerduell zwischen St. Gallen und Lugano wetterbedingt verschoben werden musste, beträgt Thuns Vorsprung nun 17 Punkte. Dem FC Zürich entglitt beim 1:2 gegen Sion zum dritten Mal in Folge in den Schlussminuten ein Remis.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Sonntag: Lausanne-Sport – Young Boys 0:2 (0:1). Luzern – Winterthur 1:2 (1:2). Basel – Servette 3:1 (1:0). – Samstag: Zürich – Sion 1:2 (0:0). Thun – Grasshoppers 5:1 (2:1). St. Gallen – Lugano 20.30.

Rangliste: 1. Thun 30/71 (71:33). 2. St. Gallen 29/54 (58:35). 3. Lugano 29/49 (46:36). 4. Basel 30/49 (45:39). 5. Sion 30/42 (43:34). 6. Young Boys 30/45 (60:55). 7. Luzern 30/36 (58:56). 8. Lausanne-Sport 30/36 (45:49). 9. Servette 30/33 (48:56). 10. Zürich 30/31 (42:59). 11. Grasshoppers 30/24 (38:56). 12. Winterthur 30/19 (34:80).

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