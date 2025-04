Das brillante Basler Offensiv-Trio: Xherdan Shaqiri, Philip Otele und Bénie Traoré Keystone

Basel untermauert seine Meisterambitionen zum Abschluss der Qualifikationsrunde mit einem deutlichen Heimsieg. Durch das 5:0 gegen Yverdon verteidigen die Basler die sechs Punkten Vorsprung.

Keystone-SDA SDA

Zum ersten Mal seit über sieben Jahren reihte der FC Basel einen fünften Sieg in der Super League aneinander. Schwer fiel ihnen der bislang letzte Erfolg nicht. Nach 30 Minuten stand es 3:0, zur Pause 4:0 und am Ende hatten die drei Basler Topskorer gross aufgespielt. Für die auch offensiv beste Mannschaften der Liga trafen Philip Otele (17. und 56.), Xherdan Shaqiri (27.) und Bénie Traoré (30. und 37.).

Shaqiri, der zudem die Vorarbeit zu drei Treffern lieferte, übernahm mit seinem 14. Saisontor die alleinige Führung in der Torschützenliste. Noch beeindruckender ist seine Leistung seit der Rückkehr zum FCB inklusive Assists. In 29 Partien gelangen ihm 31 Skorerpunkte. Aber auch andere, statistisch weniger auffällige Basler haben sich zuletzt hervorgetan, etwa der im Januar von Troyes ausgeliehene Mittelfeldspieler Metinho oder der lange Zeit nicht berücksichtigte Verteidiger Nicolas Vouilloz, die beide seit Beginn der Siegesserie zur Startformation gehört.

Insgesamt ist die Leistung des FC Basel in der abgelaufenen Qualifikation beeindruckend. Der 20-fache Meister sammelte 21 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. Eine solche Steigerung innerhalb eines Jahres gab es in der Super-League-Geschichte zuvor noch nie.

Telegramm:

Basel – Yverdon 5:0 (4:0)

SR Dudic. – Tore: 16. Otele (Metinho) 1:0. 27. Shaqiri (Traoré) 2:0. 30. Traoré (Shaqiri) 3:0. 37. Traoré (Shaqiri) 4:0. 56. Otele (Shaqiri) 5:0.

Basel: Hitz; Mendes, Adjetey, Vouilloz, Schmid; Metinho, Avdullahu (58. Leroy); Traoré (68. Soticek), Shaqiri (76. Sigua), Otele (58. Kade); Ajeti (58. Kevin Carlos).

Yverdon: Bernardoni; Kongsro, Christian Marques, Piccini (60. Tijani); Legowski; Gonçalo Esteves (46. Tasar), Céspedes (60. Nuñez), Baradji, Aké; Marchesano (75. Komano), Grødem (46. Mauro Rodrigues).

Bemerkungen: Verwarnungen: 6. Céspedes, 25. Piccini, 44. Legowski, 47. Baradji, 66. Tijani, 68. Nuñez, 82. Sigua, 86. Kongsro.