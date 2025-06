Bayerns Stürmer Harry Kane bewies einmal mehr seine Klasse Keystone

Bayern München steht im Viertelfinal der Klub-WM in den USA. Der deutsche Meister bezwingt Brasiliens Top-Team Flamengo 4:2 und trifft nun auf Paris Saint-Germain.

Keystone-SDA SDA

Matchwinner der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany war einmal mehr der englische Stürmer Harry Kane, der vor 60'914 Zuschauern im schwül-heissen Miami zum 2:0 (9.) und 4:2 (73.) traf. Nach seinem zweiten Tor kontrollierten die Münchner die Partie.

Das 1:0 (6.) war ein Eigentor von Erick Pulgar nach einem scharf geschlagenen Eckball von Joshua Kimmich. Trotz der frühen Führung mussten die Bayern in einem wilden Spiel einige kritische Momente überstehen. Flamengo gelang dank Gerson (33.) und einem verwandelten Handspenalty des italienischen Routiniers Jorginho (55.) zweimal der Anschlusstreffer. Für das 3:1 der Münchner zeichnete Leon Goretzka (41.) mit einem präzisen Weitschuss verantwortlich.

Für den Einzug in die Viertelfinals erhalten die Bayern weitere 13,125 Millionen Dollar. Umgerechnet hat der Bundesliga-Krösus bereits rund 50 Millionen Euro an dieser Klub-WM verdient. Am kommenden Samstag wartet nun in Atlanta der aktuell wohl schwerstmögliche Gegner, nämlich Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Die Equipe von Trainer Luis Enrique liess im Achtelfinal Inter Miami mit Lionel Messi keine Chance und gewann 4:0.