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Champions League, Bayern mit erstem Sieg gegen Real seit 2012

SDA

7.4.2026 - 23:02

Zuletzt angeschlagen, aber auch in Madrid wieder ein Torgarant: Bayern Münchens Topskorer Harry Kane
Zuletzt angeschlagen, aber auch in Madrid wieder ein Torgarant: Bayern Münchens Topskorer Harry Kane
Keystone

Bayern München verschafft sich mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Real Madrid eine gute Option für die Champions-League-Halbfinals. Arsenal gewinnt bei Sporting Lissabon 1:0.

Keystone-SDA

07.04.2026, 23:02

07.04.2026, 23:22

Die Bayern gehen mit einem kleinen Polster ins Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch in München, es hätte aber noch mehr sein können. Real gelang es nicht, wie in der Vergangenheit oft sein zuletzt graues Meisterschaftskleid gegen das strahlende Champions-League-Gewand zu tauschen. Erst nach einer Stunde blühten die Spanier auf. Bis da waren die Bayern eine Klasse besser.

Mit der bereits dritten guten Torchance brachte der formstarke Kolumbianer Luis Diaz den deutschen Meister vier Minuten vor der Pause nach einem brillanten Pass von Serge Gnabry in Führung. In der zweiten Hälfte dauerte es dann nur 20 Sekunden, ehe Topskorer Harry Kane nachdoppelte. Der nach einer Sprunggelenksverletzung gerade noch rechtzeitig genesene Engländer traf bereits zum elften Mal in dieser Champions-League-Saison.

Mbappé mit dem Tor der Hoffnung

Einzig Kylian Mbappé hat mehr, und auch der Franzose kam nach seiner Knieverletzung zurück und auch er war noch erfolgreich. Mit seinem vierten vielversprechenden Abschluss verkürzte Mbappé auf 1:2 und brachte etwas Hoffnung für Real zurück. Via Lattenunterkante bezwang er den starken Manuel Neuer und verbuchte seinen 14. Treffer in der laufenden Saison. Es war aber von Real am Ende zu spät und zu wenig.

Erst mit der Einwechslung von Eder Militão und vor allem Jude Bellingham kam etwas mehr Leben in ihr lange lethargisches und passives Spiel. In einer wilden Schlussphase gelang es den Bayern dann aber nicht mehr, die Partie zu kontrollieren. Am Ende wäre sowohl der Ausgleich als auch ein 3:1 noch möglich gewesen.

Den ersten Sieg gegen Real seit 2012 brachten sie aber über die Zeit. In en letzten Jahren war der spanische Rekordmeister ein eigentliches Schreckgespenst für sein deutsches Pendant. Alle vier Direktduelle in der Champions League gingen seither verloren.

Arsenal mit dem späten Sieg

Während die europäischen Kolosse Real und Bayern ein Spektakel mit je 20 Torschüssen boten, sahen die Zuschauer in Lissabon deutlich weniger Erbauliches. Sporting hielt Arsenal 90 Minuten in Schach. In der Nachspielzeit schoss Kai Havertz den Leader der Premier League aber doch noch zum letztlich glückhaften Sieg. Die beste Chance auf für die Portugiesen vergab Maxi Araujo in der 6. Minute mit einem Knaller an die Latte.

Nachdem Arsenal zuletzt in England in beiden Pokalwettbewerben, Ligacup und FA-Cup, verloren haben, bleiben die Londoner in der Champions League gut im Rennen für die Halbfinals.

Telegramme:

Real Madrid – Bayern München 1:2 (0:1)

SR Oliver (ENG). – Tore: 41 Diaz 0:1. 46. Kane 0:2. 74. Mbappé 1:2.

Sporting Lissabon – Arsenal 0:1 (0:0)

SR Siebert (GER). – Tor: 91. Havertz 0:1.

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